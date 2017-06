Bonndorf Rückblick auf eine ereignisreiche Woche: Zeiten ändern sich

In der zurückliegenden Woche berichtete unsere Zeitung über junge Menschen, Fremde, die zu Freunden wurden und den technischen Fortschritt, den Schüler mitgestalten. Der Bonndorfer Lokalchef Gerald Edinger versucht die Dinge einzuordnen.

Wir leben in einer Zeit, da ändern sich viele Dinge schneller als man denken kann. Veränderungen im ländlichsten Raum werden manchmal beim einen oder anderen unter Schmerzen ertragen, andere nehmen die Herausforderungen an, wollen sie aktiv mitgestalten. Kinder sind Basis und Quelle der Hoffnung für unsere Gesellschaft. Der Wutacher Rat entschied sich für die Einführung einer Krippe für Kinder ab zwei Jahren. Damit trägt er einem sich seit einiger Zeit veränderten Familienbild Rechnung. Das mag mancher nicht gut finden, ändern kann man daran nichts, man kann nur Veränderungen aktiv mitgestalten, jungen Menschen helfen, sich zu entwickeln. Dass gerade jungen Menschen da sehr flexibel sind, zeigen die Schüler am Bonndorfer Bildungszentrum. Wochenlang bereiten sie ihre Projekte mit viel Engagement vor. Vier Mädchen aus Klasse 9 und ihren Lehrerinnen an der Werkrealschule haben ihre Küken dann am Samstag vor Pfingsten vorgestellt. Es ist noch gar nicht so lange her, da hätten junge Menschen abgewunken, wenn sie in den Schulferien in die Schule kommen sollten, wenn andere schon im Urlaubsflieger sitzen oder mit dem Papamobil (Auto) gen Süden fahren. Wenn sich die Welten der Schüler und der Erwachsenen begegnen, ist das spannend. Ein Logo für die Breitband-Initiative der Stadt von Schülern entwickeln zu lassen, das hat was. So haben sie das Gefühl, Teil der sich immer mehr digitalisierenden Gesellschaft zu sein, und sie mitgestalten zu können. Eine schöne Idee hatten auch die Freunde des Friedens. Geflüchtete Menschen aus dem Raum Bonndorf trafen sich zum freundschaftlichen Kick mit Mormonen aus der Schweiz. Auch etwas, das sich bis dahin kaum jemand vorstellen konnte. Zeiten ändern sich. Hier sind es positive Signale in turbulenten Zeiten. Ich wünsche unseren Lesern ein erholsames Wochenende – vielleicht bei einem Spaziergang im Wald.

gerald.edinger@suedkurier.de