Bonndorf Roland Krones weiter Vorsitzender der Stadtmusik Bonndorf

Roland Krones wurde in der Hauptversammlung der Stadtmusik Bonndorf als Vorsitzender bestätigt. Die Mitglieder erhielten viel Lob für ihre zahlreichen Auftritte, unter anderem auch beim VSAN-Konvent im Januar. Auch in diesem Jahr stehen zahlreiche Auftritte auf der Agenda.

Vorsitzender Roland Krones leitet seit 2003 die Geschicke der Stadtmusik Bonndorf und wurde in der Hauptversammlung für zwei weitere Jahre einstimmig in seinem Amt bestätigt. Kassiererin Stefanie Stritt und der dritte Beisitzer Armin Dietsche erhielten ebenfalls das Vertrauen der Mitglieder. Nach vielen Jahren Vorstandstätigkeit verzichtete Beisitzer Günter Wietschorke auf eine erneute Kandidatur und schlug Manuel Auer als seinen Nachfolger vor. Schriftführerin Anica Schüle gab aus familiären Gründen ihren Rückzug bekannt. Manuela Kern hat den Posten für das laufende Jahr kommissarisch übernommen. Monika Preiser erklärte sich bereit, Bernd Gutmann bei den schriftlichen Arbeiten zu unterstützen. Kassenprüfer bleiben Gerda Krones und Verena Gantert.

Bürgermeisterstellvertreterin Mechthild Frey-Albert leitete die Wahlen, überbrachte die Grüße der Stadt und dankte der Kapelle, dass sie Bonndorf das ganze Jahr über so gut repräsentiert. Sie habe an Fasnacht selbst die Erfahrung gemacht, wie viel Spaß es bereitet, solch einer Gemeinschaft anzugehören, und wünschte allen weiterhin viel Freude am Musizieren. Gruß- und Dankesworte sprach Narrenvater Clemens Podeswa für die musikalische Begleitung an Fasnacht und dem Narrentreffen. Sein besonderer Dank galt für die Beteiligung am Unterhaltungsabend bei der Hauptversammlung der Vereinigung Schwäbisch Alemannischer Narrenzünfte. Es seien tolle, positive Rückmeldungen der Teilnehmer bei ihm angekommen.

Die Schriftführer Anica Schüle und Bernd Gutmann gaben die Mitgliederstatistik bekannt und blickten ausführlich auf 28 Veranstaltungen und 44 Proben zurück. Dazu zählten unter anderem das große Narrentreffen in Lindau, das Probenwochenende mit acht Registerlehrern, der Umzug beim Feuerwehrfest in Wittlekofen, Fronleichnam, die Wahlparty von Bürgermeister Michael Scharf, das Stadtfest in Vöhrenbach, Kurkonzerte auf dem Kranzdeck und im Schwimmbad, die Eröffnung des Schlossfestes, die große Chilbiprobe, das Weinfest in der sanierten Stadthalle, die Fasneteröffnung am 11. November, der Volkstrauertag, der Weihnachtsmarkt sowie die musikalische Einstimmung an Heiligabend auf Weihnachten. Höhepunkt war das Jahreskonzert. Ein Familientag bereitete allen große Freude. In die Kapelle aufgenommen wurden Manuela Kern und Lukas Michelfelder. Stefanie Stritt legte die Kassengeschäfte offen und dankte für Spenden in Höhe von 2521 Euro. Verena Gantert und Gerda Krones lobten ihre gute Arbeit.

Dirigent Patrick Egge verteilte großes Lob an die Musiker für ihre Zuverlässigkeit bei den Auftritten und dankte dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit. Er kündigte ein Probenwochenende zur Vorbereitung auf das Jahreskonzert am Samstag, 29. April, das die Zuhörer begeistern wird, an. Außerdem wird sich die Kapelle nach der Sommerpause im September intensiv auf ein Doppelkonzert in der französischen Partnerstadt Bains les Bains vorbereiten. Egge überreichte den besten Probenbesuchern, Roland und Gerda Krones, Doris Bernhart, Clemens Büche, Ilka Podeswa, Günter Preiser, Verena Gantert, Ulrich Stegerer sowie Alexander Bernhart, ein Präsent.

Vorsitzender Krones gab bekannt, dass die Stadtmusik die Bewirtung bei der Hauptversammlung des Blasmusikverbandes Hochschwarzwald am 18. März in der Stadthalle übernehmen wird. Er dankte den Mitgliedern für ihren Einsatz beim Weinfest und der Stadt für zwei zusätzliche Akustikelemente im Proberaum.

Der Verein

Die Stadtmusik Bonndorf wurde 1812 gegründet. Ihr gehören 59 Musiker sowie elf Ehrenmitglieder an. Das Amt des Dirigenten hat Patrick Egge 2014 von Klaus Steckeler übernommen. Seit 14 Jahren leitet Roland Krones als Vorsitzender, Telefonnummer 07703/84 04, den Verein.