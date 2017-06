vor 3 Stunden sk Bonndorf Rheinfall-Ausstellung endet am 2. Juli

Die Ausstellung mit Darstellungen des Rheinfalls in Schloss Bonndorf endet am Sonntag, 2. Juli. Zur Finissage kommt der Sammler Peter Mettler und gibt einen Einblick in seine rund 400 Gemälde umfassende Sammlung.