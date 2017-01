Bonndorf Reit- und Fahrverein steht gut da

Reit- und Fahrverein blickt auf arbeitsintensives Jahr zurück. Vorsitzende Irene Wagnerehrt langjährige Mitglieder.

Bonndorf – Der Reit- und Fahrverein Hochwarzwald ist weiter im Aufwind: Der Verein konnte sich im vergangenen Vereinsjahr über sechs neue Mitglieder freuen. Davon stellten sich drei persönlich bei der Hauptversammlung kurz vor. Danach gab die Vorsitzende Irene Wagner einen ausführlichen Rückblick. Die "gerittene Weihnachtsgeschichte" bezeichnete sie als sehr arbeitsintensives Ereignis.

Die Organisatoren, Helfer und Darsteller meisterten die Vorstellung gut. Dies unterstrich auch die Sportwartin Elke Zanon, die das Märchen von den "Sieben Raben" mit 43 Kindern und Nicole Bölle einstudierte.

Auch wie die neun Pferde und sieben Ponys den ganzen Umtrieb, die wehenden Vorhänge, Licht, Ton und Nebel weggesteckt hätten, war echt cool, so die Vorsitzende. Die Ton und Lichteffekte machten das gewisse Extra aus und die vielen Besucher zollten den Darstellern viel Applaus. Als krönenden Abschluss hat sich der Verein mit dem Projekt beim Lotto-Award für Jugend und Integration 2015/2016 beworben. In der therapeutischen Reitabteilung gibt es über zehn Teilnehmer, mit denen erfolgreich gearbeitet wird, so Elke Rönz.

Für die Mitglieder gab es auf dem Bellihof einen Erste-Hilfe-Kurs am Pferd, eine Zirkuslektion und zum Ferienprogram der Stadt wurde Voltigieren und "Pferdesprache" angeboten. Der Spiel und Spaßtag für die vielen jugendlichen Mitglieder wurde sehr gut besucht.

Die Pferdefreunde von Bonndorf und Umgebung verstehen sich als Freizeitreiterverein und so haben sich auch nur einige Mitglieder an Turnieren in der näheren Umgebung beteiligt. Auch in diesem Jahr absolvierten zwei Fahrer das kleine Pferdabzeichen, das zum Lenken einer Kutsche notwendig ist.

Für eine dreißigjährige Mitgliedschaft im Verein erhielten Elke und Harald Rönz (Blasiwald) eine Urkunde und ein Präsent. Fünfzehn Jahre ist Silke Drüen dabei, davon ist sie schon fünf Jahre im Vorstand aktiv.

Für die derzeit 176 Mitglieder, davon 81 Jugendliche, stehen auch in diesem Jahr einige Aktivitäten an. So wird es sicher noch einmal einen Vortrag über Pferdefütterung und Pferdemassage geben, sowie eine Reiterrallye und einen spaßigen Tag für die Jugendlichen. Ausritte im Frühjahr und Herbst, sollen je nach Witterungslage kurzfristig bekanntgegeben werden.

Der Verein

Der Reit- und Fahrverein Hochschwarzwald wurde 1984 in Schluchsee im Südschwarzwald gegründet. Seit 2013 hat der Verein seinen Sitz in Bonndorf. Die Mitglieder sind vor allem Freizeitreiter und -fahrer, die ihre Pferde meist privat halten. Seit Sommer 2004 verfügt Familie Zanon in Ebnet über eine Reithalle, die für die Voltigiergruppen und Veranstaltungen genutzt werden darf. Vorsitzende ist Irene Wagner aus Höchenschwand.

Informationen im Internet: