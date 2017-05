Bonndorf Realschule Bonndorf: Unterricht einmal anders

Kooperation der Realschule Bonndorf mit der Lenzkircher Firma Mesa Parts. Bau- und Endmontage von Wasserwaagen von Schülern und Auszubildenden.

Bonndorf – Seit etwa drei Jahren besteht eine Kooperation zwischen der Realschule im Bildungszentrum Bonndorf und der Firma Mesa Parts aus Lenzkirch. 30 Jungen und drei Mädchen der achten Klassen wollten im Technikunterricht die praktische Arbeit kennenlernen. Sie bauten unter Anleitung von Ausbildungsleiter Pirmin Gantert und Ausbilder Stefan Wissenthauer sowie acht Auszubildenden des ersten und zweiten Lehrjahres Wasserwaagen. Die Schüler waren am Ende des Unterrichts stolz auf die von ihnen gefertigten Werkstücke, die sie mit nach Hause nehmen konnten.

Die zehn Mitarbeiter der Firma Mesa Parts kamen an zwei Vormittagen nach Bonndorf und gaben den Schülern im Technikraum des Bildungszentrums Hilfestellung. Sie hatten aus Vierkantrohren gefertigte kleine Aluminiumgehäuse mit verschiedenen Einzelteilen und Libelle in den Unterricht mitgebracht. Im Technikraum konnten die Werkbänke und die Maschinen für die Endmontage genutzt werden. Eifrig wurde von den Schülern gefräst, geschraubt und gebohrt. Sie durften ihre Vornamen eingravieren und die Wasserwaagen zusätzlich mit einem Flaschenöffner versehen. Die Waagen werden zukünftig gute Dienste unter anderem beim Überprüfen von Objekten wie Balken leisten.

Mit der Kontaktaufnahme und der Planung für das Projekt ist Anfang des Jahres zusammen mit den Fachlehrern Ellen Konrath, Annette Ketterer und Klaus Morath begonnen worden. Sie standen den Schülern begleitend zu Seite. Nach Aussage von Lehrerin Konrath machen die Jugendlichen bei der praktischen Arbeit die Erfahrung, wie wichtig die theoretischen Fächer sind, und dass beispielsweise Mathematik für die spätere Berufsausbildung dringend erforderlich ist. Die Lehrerin hat festgestellt, dass alle Schüle, die am praktischen Unterricht teilnahmen, wieder begeistert in den Theoriefächern lernen. Ab dem kommenden Schuljahr können sich die Sechstklässler bei AES (Alltagskultur, Ernährung, Soziales) für die Wahlfächer Technik oder Französisch entscheiden, erklärt sie weiter.

Nach der Fertigstellung der Wasserwaagen gab der Ausbildungsleiter den Jugendlichen Informationen zum Beruf des Industriemechanikers. Er stellt hauptsächlich Bauteile aus Metall oder Kunststoffen her und beherrscht die Techniken wie Fräsen, Drehen und Schleifen genauso wie das Montieren. Erfreulich sei, dass sich immer mehr Mädchen für einen technischen Beruf entscheiden.

Der Ausbildungsleiter Pirmin Gantert informierte, welche Berufe die Firma Mesa Parts ausgebildet und was für Anforderungen gestellt werden. Der Betrieb war früher beim Berufsinfotag in Bonndorf vertreten und brachte in diesem Jahr an den beiden Vormittagen erstmals Abwechslung in den Technikunterricht.

Bilder:

1=Stolz präsentierten die Schüler zusammen mit Lehrern, Ausbildern und Azubis die von ihnen gefertigten Wasserwaagen.

2+3=Eifrig wurde im Technikraum des Bildungszentrum bei der Endmontage gefräst, gedreht und geschraubt. Bilder: Daniele Schüle