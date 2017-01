Gündelwangen Räuber Gündelwangen: Alle Bilder vom Zunftabend der Generationen

Es war ein Zunftabend der ganz besonderen Art. Die Altersspanne der Akteure war wahrscheinlich die höchste der vergangenen Jahrzehnte.

Vom Grundschulkind bis zum altgedienten Senior standen alle auf der Bühne. Fast konnte man sich fragen, ob bei den Massen an Bühnenkünstlern unter den Zuschauern überhaupt noch Gündelwanger sein konnten. Die waren freilich reichlich vertreten, nebst einer Vielzahl von Fasnachtsbegeisterten und Zunftangehörigen aus dem näheren und weiteren Gäu. Es dürften, gemessen an den saunaähnlichen Temperaturen auf und vor der Bühne in der örtlichen Grundschule deutlich über 300 Narren gewesen sein. Sogar der Präsident der Narrenvereinigung Kleggau Hans-Peter Weber war gekommen, um vier Gündelwanger Räuber zu ehren, die seit 40 Jahren dabei sind, unter ihnen der Hauptmann, Gerorg Hofmeier.Ganze vier Stunden kurzweiliges Programm standen auf dem Regieplan der Macher. Durchs Programm führten schauspielerisch berückend zwei Junioren der besonderen Sorte: Linus Sedlak und Julia Schaller, ihre Waschmaschine, die Linus im richtigen Leben freilich schlecht bedienen konnte, geriet zur Zeitmaschine und führte weit in die Vergangenheit, bis in die Steinzeit zu den Feuersteins und in die Zukunft zum letzten Aufbegehren von StarWars im Jahre 2317. Sie erweckte gleichermaßen Pilze, Zombies, Vampire und Puppen zu wilden Tänzen und bot alten Weibern Einblicke in die Zukunft, auf dass diese Patente anmelden konnten für Kopf-Sex-Maschinen, die künftig den archischen Fortpflanzungswunsch ersetzen werden und im Geiste jeden Partner herbeizaubern können, jedenfalls in Gündelwangen...