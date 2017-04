Bonndorf Putzete: Schlucht jetzt fit für Wanderfreunde

25 Helfer vom Schwarzwaldverein Bonndorf, aufgeteilt in Gruppen, und Mitglieder der Bergwacht aus Wutach sammeln Müll auf.

Bonndorf – Emsiges Treiben herrschte auf den Wanderwegen in der Wutachschlucht und der Lotenbachklamm. Aufgeteilt in Gruppen waren 25 Helfer von Schwarzwaldverein und Mitglieder der Bergwacht aus Wutach unterwegs zur Schluchtputzete.

Während in der Wutachschlucht das Müllaufkommen sich in Grenzen hielt, war im Bereich Lotenbachklamm und Schattenmühle Säckeweise Müll zu finden, berichtet der Vorsitzende des Schwarzwaldvereins, Martin Schwenninger. Lena Kaiser hat vier Paar abgelaufene und deshalb zurückgelassene Wanderschuhe gefunden und fand keinerlei Verständnis ob solcher Unvernunft. Auf der ganzen Strecke zwischen Bad Boll und Wutachmühle wurden die Wege von Laub befreit, Steinschlag beiseite geräumt und Seilsicherungen repariert. Eine besondere Herausforderung ist nach wie vor die Sicherheit an den Wanderwegen. Die fast überall absterbenden und dann umstürzenden Eschen bereiten den Förstern starkes Kopfzerbrechen.

Obwohl die Gemeinde Wutach bereits im Spätherbst im östlichen Teil der Schlucht alle offensichtlichen Gefahrenstellen beseitigt hatte, sind im Laufe des Winters weitere Eschen abgefault und drohten unvermittelt auf die Wanderwege zu stürzen. Die schwierige und gefährliche Fällarbeit war bei der Putzaktion den Profis vom Forst vorbehalten. Professionell ausgerüstet haben Philipp Müller und Michael Eisele die Strecke geprüft immer wieder Eschen fällen müssen, die meist starke Wurzelfäule aufgewiesen haben. Durch die große Zahl der Helfer war es auch möglich, den zugewachsenen und teilweise vernässten Zugangsweg von Holzschlag zur Stallegg wieder in Schuss zu bringen. Naturschutzwartin Marisa Schwenninger war nach mehr als vier Stunden Arbeitseinsatz dann hocherfreut über die Arbeitsergebnisse.

"Wir hatten nicht nur einen erfolgreichen Arbeitstag in der Schlucht, sondern das Frühlingserwachen in der Natur war für alle auch ein besonderes Erlebnis." Fasziniert haben immer wieder die umfangreich vom Biber angenagten Bäume und die Frühlingsflora von Märzenbecher über Buschwindröschen , Seidelbast bis hin zu wuchtigen, gelben Waldschlüsselblumen. Die gelungene Aktion endete mit einem von der Stadt Bonndorf gespendeten Mittagessen und der Vorfreude auf die neue Wandersaison.