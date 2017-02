Bonndorf Puppenspielerin Carmen Trollmann schafft mit ihren Marionetten eine Zauberwelt für jedes Alter

Puppenspielerin Carmen Trollmann begeistert mit ihrem besonderen Kasperletheater nicht nur Kinder. Das Mitmachen gehört zu ihrem Programm dazu.

Es waren nicht zuletzt die Erwachsenen, die gebannt lauschten und die Geschichte vom kleinen Gespenst verfolgten. Prinzessin Silvana wurde auf der Bühne im Paulinerheim von der bösen Hexe kurzerhand in einen Hund verzaubert. Das arme Schlossgespenst, ein guter Freund von Kasper, wurde in ein schwarzes Taggespenst verwandelt, bis die kluge Großmutter Rat für Abhilfe wusste. Es haben also, wie üblich, Kasper und seine Freunde auf der ganzen Linie gewonnen und die böse Hexe ward in den Wald verbannt.

So voraussehbar das Ende, so groß ist nach wie vor die Faszination für Puppentheater. Zumal diese Marionetten von Puppenspielerin Carmen Trollmann eine Größe von zumeist mehr als einem Meter hatten und alles aufwiesen, was zur Fantasiewelt gehört. Die Hexe hatte eine krumme Nase und einen Buckel, die Prinzessin glitzerte in ihrer ganzen Pracht und der Kasper war mit Zipfelmütze und bunter Kleidung ebenso unverkennbar.

Samtrote Theatervorhänge und liebevoll gemalte Kulissen taten ihr Übriges, um das Publikum in eine Märchenwelt zu versetzen. War anfangs die Kinderschar auf dem Boden vor der Bühne kauernd oder bei Müttern oder Großeltern auf den regulären Sitzplätzen, krochen am Schluss die Kinder fast auf die Bühne. Dazwischen gab es immer wieder zugerufene Hilfe für die Guten im Stück. Das hämische Lachen der Hexe wiederum gelang der puppenspielenden und erzählenden Theaterfrau Carmen Trollmann so gut, dass sogar ein Aufschluchzen zu hören war. Wie gut, dass tröstende Mütter dabei waren.

„Das habe ich selbst für die Bühne umgeschrieben, angelehnt an das kleine Gespenst von Ottfried Preußler“, erläuterte die Puppenspielerin aus Schönberg hinterher zum Stück. Sie ist übrigens eine gebürtige Bonndorferin. Carmen Trollmann entstammt nämlich einer Puppenspielerdynastie, die seit Generationen durch die Lande tourt. „Als meine Eltern hier in Bonndorf ein Gastpiel gegeben haben, bin ich – ein paar Wochen zu früh – geboren worden“, erzählt sie. Manche Puppen aus ihrem Bestand stammten sogar noch von ihrem Vater und ihrem Großvater. Und sie erinnert gleich an die vielen Auftritte, die sie in Bonndorf gegeben hat, in der Zeit, als der Weihnachtsmarkt noch auf dem Sparkassenparkplatz war und sie in der Backstube des Joste-Beck aufgetreten sind.

Auch er war übrigens im Publikum. „Ist das nett“, schwärmte Karl-Egbert Jost. Er aß Popcorn und genoss es sichtlich, dass er seinen Enkel zur Veranstaltung begleiten durfte. Wie viele andere Kinder hat der zum Schluss das kleine Gespenst näher kennengelernt, vom Anfassen bis hin zur kleinen Unterhaltung mit ihm reichte die Bandbreite der Kontaktaufnahme durch die Kinder mit der Spielfigur.

zur Puppenspielerin per E-Mail (das-marionettentheater@gmx.de).