vor 6 Stunden Gerald Edinger Bonndorf Positives Signal für Häuslebauer in Bonndorf: Arbeiten für Neubaugebiet Mittlishardt III sind ausgeschrieben

Die Arbeiten für das Neubaugebiet Mittlishardt III in Bonndorf sind ausgeschrieben. Der Gemeinderat fällt in der Sitzung am 26. Juni die Entscheidung über die Vergabe.