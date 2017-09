Bonndorf Politiker zum Anfassen: Sozialminister Lucha lässt bei Podiumsdiskussion Nähe zu

Bei der Podiumsdiskussion mit Sozialminister Manne Lucha ging es um die Themen Integration und Inklusion. Bewohner der Caritas-Wohngemeinschaften waren dazu eingeladen und zeigten keinerlei Berührungsängste mit dem Grünen-Politiker.

Bunt wie das ganze Leben war der Besuch von Sozialminister Manne Lucha (Grüne) in Bonndorf. Für das Podium waren angemeldet Bewohner der beiden Wohngemeinschaftstypen, die die Caritas in Bonndorf betreibt, entsprechend viele Mitbewohner waren im Publikum, ebenso wie Pfarrer Eckhard Kopp, die Sozialdezernentin des Landkreises, Sabine Schimkat, Gemeinderäte und und Ehrenamtliche rund um das Thema Asyl.

Selten genug, um so auffälliger und angenehmer: Es ging praktisch nicht um Parteipolitik sondern immer nur um die Sache. Denn eigentlich war es eine Wahlkampfveranstaltung des Bundestagskandidaten der Grünen, Ulrich Martin Drescher, der von den städtischen Integrations- und Inklusionskonzepten gehört, sich dafür interessiert hatte und dafür sorgte, dass der Minister in die Löwenstadt gekommen ist. Der Kandidat selbst aber hielt sich vornehm zurück und überließ den Fachleuten die Bühne.

Martin Riegraf, Chef der Caritas Hochrhein, übernahm die Diskussionsleitung und begann mit einem Kompliment an die Stadt, den Bürgermeister und den Pfarrer, das sich anhörte wie aus einem Drehbuch für einen Heimatfilm. "Bonndorf hat die Strukturen, dass wir hier etwas ausprobieren können, das ist wie ein Labor. Wenn es funktioniert ist es super und wenn nicht, nicht so schlimm. Aber meistens funktioniert es." So habe man hier mit der Caritas-WG für Erwachsene mit Handycap vor sieben Jahren ein Zwischending von ambulantem und stationärem Wohnen eingerichtet. Auch mit den jugendlichen Uma (unbegleitete minderjährige Ausländer) sei man gerne hier her gekommen.

Der Minister selbst blies zur Begrüßung ins gleiche Horn: "Der oberste Zugochs einer Gemeinde ist der Bürgermeister und wenn der etwas vorlebt, machen die Menschen mit." Hier habe man deutlich das Gefühl, dass sich der Schultes als Bürgermeister für 100 Prozent der Bonndorfer verstehe und eben keinen außen vor lasse. Wenn man draußen in den Gemeinden sei, würde man öfter spüren, dass "die Lage 1000 Mal besser ist, als die mehrheitlich medienskizzierte Stimmung." Jens Friedrich von der Caritas WG hatte sich vorgestellt als Fußballfan. Den Ball nahm Lucha auf. Aus Altötting kommend habe er Fußballtraining beim Vater von Paul Breitner gehabt. "Hinterher hat man sich immer übergeben müssen, ich musste glücklicherweise nicht so lange dabei bleiben, weil mein Talent limitiert war." Ein bisschen schlage sein Herz dennoch für die Bayern Frau und Sohn folgten den Dortmundern, auch den SC Freiburg beobachte er mit Sympathie, wofür es gleich Applaus gab. Mitgefühl bekam der Minister auch, als er darstellte, als Mensch mit Österreichisch-ungarischen und Bayerischen Wurzeln die Umsiedlung nach Oberschwaben als Befreiung gesehen zu haben.

Riegraf hatte im Vorfeld bereits gewarnt, dass die Bewohner der WG im Echtleben und auch in der Proberunde für diese Diskussion oft ins vertrauliche Duzen gewechselt hätten. Nathalie Bühler aus der Caritas-WG nahm das gerne auf und sprach entsprechend befreit vor: "Ich wohne seit sieben Jahren hier, es ist so schön, dass ich gar nicht mehr wegwill. Der Bürgermeister ist mein Götti und Monsignore, der Herr Kopp hat mich getauft." Sie verwies mit Stolz darauf, dass ihre Mandalas das Foyer der Stadthalle schmücken und fragte den Minister: "Hast Du selbst Freunde, die Ausländer oder behindert sind?"

Mit seinem beruflichen Hintergrund als gelernter Krankenpfleger, der unter anderem Sozialarbeit studierte und 30 Jahre lang in der psychiatrischen Versorgung in Oberschwaben aktiv war, kenne er viele Menschen mit unterschiedlichen Problemstellungen. In seinem persönlichen Umfeld, zusammenlebend mit Türkischen Freunden und mit adoptierten Kindern aus Haiti, "weiß ich durchaus, wie es ist, komisch angeschaut zu werden. Und ich kenne auch Bäuerle, die sich die dunklen Kinder anschauen, in die Backe zwicken und fragen, 'kann ich da Mal reinlangen?'" Die Gretchenfrage für alle hier lebenden Geflüchteten stellte schließlich Hassan Awel aus der Uma-WG: "Was erwarten Sie von uns Asylbewerbern?"

Die Positionen des Ministers