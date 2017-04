Diskussion um mögliche Schließung des Wellendinger Schlachthauses in der Hauptversammlung der Betreibergemeinschaft.

Eine schlechte Nachricht hatte Gemeinderat Berthold Dietsche mit in die Hauptversammlung der Schlachthausbetreibergemeinschaft ins Gasthaus „Insel“ gebracht: Kurz zuvor hatte Bürgermeister Michael Scharf nur wenige hundert Meter entfernt in der Bürgerversammlung zum Thema Bürgerhaus im Felsenkeller erklärt, dass er das Schlachthaus schließen und den Jugendlichen vom „Räumle“ zur Verfügung stellen will. Vor allem die gewerblichen Schlachtungen möchte Scharf nicht mehr haben.

Das kam bei den 20 anwesenden Mitgliedern der Betreibergesellschaft gar nicht gut an. Die Notwendigkeit des Erhalts des Schlachthauses in Wellendingen wurde betont. Es sei das einzige Schlachthaus in Bonndorf, das für gewerbliche Schlachtungen zugelassen sei. Für die regionale Eigenvermarktung von Fleisch sei es daher unentbehrlich. Die Möglichkeit, über Hausschlachtungen zu vermarkten würde entfallen, da ein Verkauf an an Nicht-Familienmitglieder nicht mehr zulässig ist. Die Versammlung sieht das Schlachthaus in Wellendingen daher für die regionale Fleischvermarktung als absolute Notwendigkeit. Die Entscheidungsträger der Gemeinde sollen über die Zukunft des Schlachthauses vom Vorstand und den Mitgliedern informiert werden.

Positive Bilanz für 2016

In der Bilanz 2016 zeigte der Vorsitzende Georg Eichkorn, dass eine steigende Zahl von Schlachtungen zu beobachten war. In Wellendingen wurden im vergangenen Jahr 57 Rinder geschlachtet, davon 15 Galloway-Rinder vom landwirtschaftlichen Betrieb von Michael Amann-Möhringer. Hinzu kamen 20 Schafe. Im Schlachthaus in Wittlekofen wurden zudem 37 Schweine und sechs Rinder geschlachtet. Eichkorn zeigte sich erfreut von der Entwicklung beider Schlachthäuser und dankte vor allem Bruno Kromer für die Betreuung und Organisation der Schlachtungen in Wittlekofen.

Viele Helfer halten Schlachthaus, Kühl- und Zerlegeraum sowie die Umgebung der beiden Schlachthäuser in gutem Zustand, betonte Eichkorn. Eine unangemeldete Kontrolle des Wirtschaftskontrolldienstes (WKD) aus Waldshut bestand der Betreiberverein mit einigen Auflagen, die alle inzwischen erfüllt werden konnten. Der Vorstand berichtete, dass es bei den Kosten zur Abholung der Schlachtabfälle zu einer Senkung kam. Betrugen sie 2015 noch über 6000 Euro, so sanken sie im vergangene Jahr auf 4900 Euro. In Wellendingen werden auch Konfiskate der Schlachthäuser Gündelwangen, Brunnadern und Bonndorf gesammelt und abgeholt. Eichkorn bedankte sich bei der Stadt für die Übernahme dieser Kosten. Kassierer Raimund Maier erklärte, dass die laufenden Ausgaben durch die erhobenen Gebühren bei Schlachtungen gedeckt werden. Gemeinderat Dietsche dankte für das Engagement der Mitglieder, die das Funktionieren des Schlachtbetriebes gewährleisten.