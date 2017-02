Bonndorf Pflumeschlucker sind in Bonndorf an der Macht

Pflumeschlucker sind in Bonndorf an der Macht

Kaiserwetter beim großen Narrensprung in Bonndorf. Viele Zuschauer säumen die Umzugsstrecke.

Bonndorf – Etwa 500 Pflumeschlucker ließen beim großen Narrensprung am Schmutzige Dunnschdig in Bonndorf ihre blauen Schirme zum Narrenmarsch der Stadtmusik tanzen. Selten wurde so viele Hansele mit Narrensamen gesichtet. Die Rossler mit Pferdefuhrwerk und Stamme standen samt Narrenrat noch vor dem alten Bahnhof, als die Narrenmusik schon beim Seniorenheim St. Laurentius die Melodie „Die Pflumeschlucker-Narre, des isch e Volk für sich“ spielte. Die Kondition aller Hansele war bei dem langen Zug gefragt. So oft und so lange mussten sie selten durch die Innenstadt gumpen. Vor dem Rathaus hatten sie sich dann auch eine Pause wohl verdient.

Viele Zuschauer säumten die Umzugsstrecke vom alten Bahnhof durch die Hauptstraße bis zum Rathaus. Unter ihnen nicht nur Einheimische, sondern auch ehemalige Bonndorfer, die es an diesem Tag immer wieder in die alte Heimat zieht. Natürlich kamen auch viele Fasnachter aus den umliegenden Nachbargemeinden. Auch eine dreiköpfige Gruppe aus Peru, die zu Besuch bei einer Familie in Lauchringen ist, wollte sich das Schauspiel unbedingt einmal ansehen.

Mit altbekannten Texten verkündete der Narrenrat unterwegs an den drei Stationen Germania, Seniorenheim und der Bergstraße (Hegi) den vielen Zuschauern entlang der rund einen Kilometer langen Strecke, die Fasnet. Vor dem Rathaus forderte Narrenvater Clemens Podeswa noch auf dem Stamme sitzend die Macht für die Pflumeschlucker. Auf Kommando saß der Narrenrat ab und pochte vehement an die Rathaustüre. Auch wenn sie diesmal etwas klemmte, so stürmte der Narrenrat dennoch mit kleiner Verzögerung in die Machtzentrale der Löwenstadt.

Auf dem Rathausbalkon zierte sich Bürgermeister Michael Scharf ein wenig, den Schlüssel an Narrenvater Clemens Podeswa zu übergeben. Der reckte ihn dann unter dem Jubel des Narrenvolkes in die Höhe. Natürlich wurden alle drei Strophen des Narrenmarschs gespielt und lauthals gesungen. Am Abend formierten sich die Hemdglunker am alten Viehmarktplatz (Polizei) und zogen mit Lampions durch die Stadt. Danach wurde in den Gasthäusern der Vorstadt traditionell gefeiert.

