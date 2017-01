Bonndorf Pflumeschlucker: Abfahrt zum großen Landschaftstreffen in Markdorf

Die Bonndorfer Pfluemeschlucker sind beim großen Landschaftstreffen der Narrenzünfte in Markdorf dabei.

Eine riesige Abordnung der Pflumeschluckerzunft Bonndorf beteiligte sich zwei Tage lang am großen Narrentreffen der Landschaft Bodensee, Linzgau, Schweiz, das am Wochenende aus Anlass des 1200-jährigen Bestehens der Stadt Markdorf stattfand. Am Samstag fuhren drei Busse, am Sonntag ein weiterer Bus mit über 200 Teilnehmern aus Bonndorf in Richtung Bodensee. Höhepunkt war am Sonntag der große Narrensprung mit 8000 Hästrägern aus 51 Zünften. Aus Bonndorf waren die Guggen- und die Stadtmusik, eine stattliche Anzahl von Pflumeschluckerhansel mit ihrem Narrensamen, Narrenpolizei, Narrendiener, Hanselevertreter sowie die Narrenräte mit Zunftmeister Clemens Podeswa und Vize Alexander Matt an der Spitze vertreten. Bild: Daniele Schüle