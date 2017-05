Bonndorf Pfarrer Michael Hipp verlässt Bonndorf: Auf zu neuen Ufern

Pfarrer Michael Hipp wechselt von der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach an den Bodensee nach Wollmatingen-Allensbach. Stellenwechsel nach 17 Jahren in Bonndorf und Wutach.

Bonndorf – Pfarrer Michael Hipp wechselt an den Bodensee und leitet ab Febraur 2018 die Seelsorgeeinheit Wollmatingen-Allensbach im Dekanat Konstanz. "Ich war schon einmal am Bodensee, zwei Jahre lang als Vikar in Radolfzell. Die Menschen dort habe ich als wunderbare Leute erlebt, die der Kirche ein sympathisches Gesicht verleihen und auch offen sind für frischen Wind. Ich hoffe, daran anknüpfen zu können", so Hipp gegenüber dieser Zeitung.

Gleichzeitig wird er wohl die Menschen, die er in der hiesigen Seelsorgeeinheit kennen und schätzen gelernt hat, vermissen. "Die freundliche, nette, offene Art der Schwarzwälder hat mir immer sehr gefallen. Die sprichwörtliche Engstirnigkeit habe ich nicht erlebt. Der Schwarzwälder ist viel besser als sein Ruf." Und in der direkten Zusammenarbeit mit den Katholiken vor Ort war für ihn sehr eindrücklich, wie engagiert in der Gemeinde mitgearbeitet wurde: "Es waren sehr viele engagierte Leute, die bereit waren, vieles mit zu tragen und auszuprobieren. Gerade auch in der Zeit als Pastoralreferent Benno Thiedmann, gegangen ist, haben wir viel Unterstützung, Mitdenken und Mitverantwortung erleben dürfen."

Der Stellenwechsel fällt für Michael Hipp mit dem Abschluss eines Masterstudiums zusammen. Er hat in den vergangenen Jahren neben seiner Tätigkeit als Pfarrer Beratungswissenschaften für Ehe, Familie und Lebensfragen studiert. Ein Bedrüfnis sei ihm diese Zusatzausbildung gewesen, um noch besser auf die persönlichen Nöte der Menschen eingehen zu können. "Ich wollte fundiertes, kompetentes Handwerkszeug, um fundiert Weg bereiten zu können." Seine eindrücklichsten Erlebnisse hier waren denn auch auf persönlicher Ebene. "Das waren tiefe, bewegende Momente, in denen ich seelsorgerisch begleiten durfte."

Alle zehn bis fünfzehn Jahre sei bei der katholischen Kirche ein Stellenwechsel erwünscht, erläuterte Michael Hipp gegenüber dieser Zeitung. Und schon seit drei Jahren hätte die Diözese bei ihm "immer wieder angeklopft. Jetzt, nach 17 Jahren bestand Handlungsbedarf." Zwar habe er sich gegen Ende seines Berufslebens, gewünscht, eher einen Gang zurückschalten zu können. Das Gegenteil scheint mit der neuen Stelle der Fall zu sein. Die Seelsorgeeinheit Wollmatingen-Allensbach ist für knapp 10.000 Katholiken zuständig. Hier waren 5000 zu betreuen. Zwar gäbe es dort keinen zweiten Pfarrer, allerdings seien im Team der dortigen Seelsorgeeinheit zwei Diakone, die gleichzeitig Pastoralreferenten sind, und zwei weitere Pastoralreferentinnen.

Ganz allgemein freut sich Michael Hipp auf die Herausforderungen der Zukunft. "Das Volkskirchliche hat keinen Sitz im Leben mehr. Das entspricht der Lebensrealität nicht mehr", gibt er ehrlich zu. So sehr das für die Kirche ein Verlust sein möge, sei es doch auch Chance für einen Aufbruch. "Wir bekommen auch von oben das Signal, probiert einfach aus." Mit "oben", meint Hiop nicht zu letzt ganz oben, nämlich Papst Franziskus selbst. "Das vermittelt Freiheit und Vertrauen."

"Ich will Dich segnen und du sollst ein Segen sein" (Genesis 12,2) ist Hipps Leitspruch, wie er dieser Zeitung verriet. Er hoffe, dass er den Menschen hier genau das habe geben können. "Diese 17 Jahre hier verbringen zu dürfen, empfinde ich als Privileg und ich habe eine tiefe Dankbarkeit dafür", so Hipp. Nicht zuletzt sei es die Landschaft, die er sehr genossen habe. "Aber ich weiß ja, wo Bonndorf liegt und kann jederzeit hier her kommen." Und für ihn beinhaltet der Abschied aus der hiesigen Seelsorgeeinheit auch einen weiteren: "Die Zusammenarbeit mit Eckart Kopp wird mir fehlen. Es war gut jemanden an der Seite zu haben, mit dem man gemeinsm studiert hat und zusammen geweiht wurde."

Zur Person

Michael Hipp (54) geboren in Bühl (Baden), war nach der Priesterweihe am 12. Mai 1991 Vikar in Ottenhöfen. Von 1993 bis 1995 war er als Vikar in Radolfzell tätig (Liebfrauen). Anschließend verbrachte er zwei Jahre als Vikar und Pfarrer in Lima (Peru, Pfarrei San Conrado). Ein Jahr als Kooperator zur Vertretung in Ottenhöfen und Seebach folgte. Von 1998 bis 2000 war Hipp Pfarradministrator in Kämpfelbach-Bilfingen. Seitdem ist er zusammen mit Pfarrer Eckart Kopp Pfarrer in den Pfarreien der heutigen Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach. (gud)

"Es war klar, dass Veränderungen anstehen können"

Pfarrer Eckart Kopp, 53, ist seit September 2000 Pfarrer in Bonndorf.

Herr Kopp, waren Sie überrascht von dem bevorstehenden Stellenwechsel Ihres Kollegen Michael Hipp?

Nein, schon vor einigen Jahren haben wir uns über dieses Thema unterhalten. Es war klar, dass mit dem Abschluss seines Masterstudiums Veränderungen anstehen können.

Werden Sie der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach erhalten bleiben?

Es ist noch alles offen. Im letzten Jahr habe ich mit dem Personalreferenten telefonisch vereinbart, dass wir uns über dieses Thema bei konkreter Gelegenheit unterhalten werden. Ich wirke hier aber sehr gerne seelsorgerisch und würde mich natürlich freuen, wenn das im Sinne aller Beteiligten, eben auch meines Arbeitgebers, weiterhin möglich wäre.

Haben Sie schon eine Vorstellung, wie die Lücke, die Pfarrer Hipp hinterlässt, gefüllt werden kann?

Ich weiß seit letztem Mittwoch vom Weggang von meines Kollegen Hipp zum anvisierten Zeitpunkt und habe mir seither noch keine konkreten Gedanken darüber gemacht.

Gibt es dazu bereits Gespräche mit der Erzdiözese?

Noch nicht, ich werde mich nach den Pfingstferien um einen Termin bemühen.

Sie waren Studienkollegen und sind hier nun bisher seit 17 Jahren gemeinsam Pfarrer hier. Wird Ihnen der Austausch fehlen?

Wir waren sogar vorher schon zwei Jahre gemeinsam in Kämpfelbach-Bilfingen und kennen uns seit April 1984. So ist es nicht verwunderlich, wenn die neue Situation am Anfang für beide sicher nicht einfach sein wird.