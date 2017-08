Bonndorf Petra Kaiser, Leiterin des Tourismusbüros, berichtet über leidgeplagte Bürger beim Thema Internetgeschwindigkeit

Petra Kaiser, Leiterin des Tourismusbüros Bonndorf, berichtet über ihre Erfahrungen bei der Vermarktung der Breitbandanschlüsse.

"Es war unwahrscheinlich interessant, sich in dieses neue Arbeitsgebiet hineinzukämpfen", sagt Petra Kaiser. Die Chefin des hiesigen Tourismusbüros hat nicht lange gezögert, als ihr Bürgermeister Michael Scharf angetragen hatte, sich zusätzlich um die Vermarktung des öffentlichen Glasfasernetzes zu kümmern. Mit viel Elan hat sie gemeinsam mit ihren Kollegen in der Verwaltung diese Projektarbeit strukturiert und ständig Prozesse verbessert. "Ich musste vieles anders denken und war immer wieder neu gefordert", erzählt sie. Der Erfolg gibt ihr und den Kollegen Recht. Ein Vertragsabschlussgrad von 90 Prozent im ersten Gebiet, das die Löwenstadt mit Gündelwangen angegangen ist, dürfte bundesweit rekordverdächtig sein.

Freimütig gibt Kaiser auch zu, dass die Bedürftigkeit der Anschlusswilligen wohl auch sehr hoch gewesen sei, was aus vielen langen Gesprächen zu entnehmen war. Um mit der langsamen Internetverbindung irgendwie zurechtzukommen, würden manche mitten in der Nacht aufstehen, um sich an den PC zu setzen. Andere haben auch ihr Leid geklagt, dass sie außer einem schneckenlangsamem Internet, auch noch keinen Mobilfunkempfang hätten. "Eine Frau konnte nur an einer Stelle im Haus telefonieren." Ein ehemaliger Gündelwanger erzählte freimütig, dass er fast hätte heulen können, als er weggezogen war und endlich telefonieren und surfen konnte.

Trotz der langsamen Netzgeschwindigkeit haben sich die Bürger in dem Ortsteil wohl über die Vorteile eines "Höchstgeschwindigkeitsnetzes", wie die direkte Glasfaserverbindung in die Häuser genannt wird, gut informiert, nicht zuletzt bei den entsprechenden Veranstaltungen der Stadt. "Es hat mich erstaunt, wie viele Senioren sehr jung im Denken waren und von sich aus gekommen sind", berichtet Petra Kaiser von ihren Erfahrungen.

Das Motto bei ihrer Arbeit sei stets gewesen: "Das braucht man heute im Haus, auch wenn ich nicht mehr ins Internet gehe." Und je mehr Petra Kaiser unterwegs ist auf "löwenstarken Glasfasernetzen", wie ein Werbeslogan der Stadt heißt, um so mehr Nutzungsvarianten werden für sie augenfällig. "Da gibt es Betriebe in der Pampa, die unendlich Fahrtkosten sparen, weil sie endlich auch Videokonferenzen machen können", sagt sie und blickt in die Zukunft: "Wer weiß, was wir noch künftig alles übers Netz erledigen."