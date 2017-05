Bonndorf Patenschaft zum 1. Jägerbataillon 292 Donaueschingen: Bürgermeister Scharf blickt auf 40 jahre Freundschaft

Die Stadt Bonndorf und der 1. Jägerbataillon 292 Donaueschingen haben das 40-jährige Bestehen ihrer Patenschaft gefeiert. Beim Festakt hoben die Redner, Bürgermeister Michael Scharf und Major Alexander Draht, die Bedeutung der Patenschaft und ihre Entwicklung hervor.

Bonndorf (ts) Das 40-jährige Bestehen der Patenschaft zwischen dem 1. Jägerbataillon 292 Donaueschingen und der Stadt Bonndorf ist am Wochenende mit der Schau der Fähigkeiten, dem Spiel ohne Grenzen, einem Festakt vor dem Bonndorfer Schloss sowie dem ökumenischen Feldgottesdienst ausgiebig gefeiert worden. Kompaniechef Major Alexander Draht blickte in seiner Festrede auf die 40 Jahre zurück. Für ihn zeichnete sich die Patenschaft durch stetigen Wandel und zugleich Kontinuität aus. Die Gründung fand durch den damaligen Bürgermeister Peter Folkerts und Kompaniechef Hauptmann Burkhard Kelm mit der Unterzeichnung der Patenschaftsurkunde am 2. September 1977 statt. In den 40 Jahren wurde die Patenschaft einmal enger oder auch lockerer aufrecht erhalten. Die Geburtstage sind in unterschiedlicher Form begangen worden. Der Kompaniechef erinnerte an die vielen Veränderungen und den Umzug von Immendingen nach Donaueschingen.

Major Draht freute sich, dass eine Abordnung der französischen Soldaten am Festakt teilnahm. Er rief die gute Zusammenarbeit während der vielen Jahre zwischen Bürgern und den Mitarbeitern der Verwaltung in Erinnerung. Sie hätten damit einen unverzichtbaren Beitrag zum Aufbau der positiven Entwicklung der Patenschaft geleistet. Das gute Verhältnis zeige sich jedes Jahr bei den Martinsumzügen und bei den Gedenkfeiern zum Volkstrauertag. Seinen ersten positiven Berührungspunkt mit Bonndorf hatte der Major am allerersten Tag beim Übergabeappell der Kompanie. Er freute sich, dass sein Vorgänger Major Tobias Lang am Festakt teilnahm. Im Zeichen der gelebten Patenschaft hatte am Nachmittag das Spiel ohne Grenzen stattgefunden.

Für Bürgermeister Michael Scharf war es eine große Freude, die vor 40 Jahren besiegelte Freundschaft feiern zu dürfen. Der Auftrag der Bundeswehr habe sich in dieser Zeit stetig geändert. Geblieben sind die Freundschaft und die gemeinsamen fruchtbaren Begegnungen. Er bedankte sich für den Freundschaftsbaum als Geschenk und bleibendes Gut im Japanischen Garten. Beeindruckt war der Bürgermeister vom tollen Kinderprogramm sowie dem Einblick in die Technik. Sein besonderer Dank galt Waltraud Messerschmid und Stadtrat Max Nägele, die viel Zeit in die Patenschaft investiert hätten. Er freute sich über die Teilnahme von Gerhard Kienzler, der als erster Bonndorfer in der Kompanie diente.

Den Festakt umrahmte die Stadtmusik unter Leitung von Clemens Büche musikalisch. Im Anschluss wurden vier Soldaten mit der Beförderung zu Obergefreiten und Stabsgefreiten überrascht. Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein fand die Siegerehrung der erfolgreichen Teams statt. Für musikalische Unterhaltung sorgten die Bonndorfer Musikanten.

