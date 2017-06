Bonndorf Opel Club Brunnadern versteht zu feiern

Sommerliche Hitze begleitetet den Eröffnungstag der Geburtstagsfeste zum zehnjährigen Bestehen des Opel Clubs Brunnadern. Gelungener Musikmix begeistert das Publikum.

Besser hätte das Wetter am Freitag nicht sein können: Sommerliche Hitze mit vereinzelten Windböen begleiteten den Eröffnungstag zum dreitägigen Fest des in der Region einmaligen Opel Club Brunnadern, der am Wochenende sein zehnjähriges Bestehen feierte. Eine imposante Festzeltanlage war beim Opel-Autohaus Moser erstellt worden, auch dank des Entgegenkommens zweier benachbarter Grundstücksbesitzer.

Die 18-monatige Vorbereitungszeit hatte sich zum Auftakt schon beim Handwerkerhock gelohnt. Ausgelassene Stimmung bis spät in die Nacht herrschte bei DJ-Musik und der Liveband "Most". "Wir haben uns schon sehnlichst auf diesen Tag gefreut", gestand Manuel Maier, der seit Beginn der Vorsitzende ist. Hinter dieser Aussage standen 70 ehrenamtliche Helfer, die sich im Dreischicht-Betrieb um das Wohl ihrer Gäste kümmerten. "Ohne sie und deren dauerhaftes Engagement wäre diese Veranstaltung nicht möglich gewesen", lobte er die wertvolle Mithilfe aus dem Freundes- und Bekanntenkreis darunter auch zwei "VW-Käfer-Freunde".

Helfer arbeiten Hand-in-Hand

Der Auftritt der Grafenhauser "Sidling Sisters" veranlasste eine größere Fangruppe, begeistert mit zu singen und zu tanzen. Und auch die anschließende Party mit DJ Pagani am Freitag ließ den Stimmungspegel speziell der jüngeren Generation rasch und unaufhaltsam in die Höhe schnellen.

Am zweiten Tag hatte der Opel Club Brunnadern erneut ins Festzelt neben dem Autohaus Moser geladen. Die Veranstaltung lockte einige hundert Gäste. Zuständig für die Gute Laune der Feiernden war ab 20 Uhr DJ Matze von baden.fm, der einen bunten Mix von Songs auflegte und so bis tief in die Nacht hinein für ausgelassene Stimmung sorgte.

Zu einem gelungenen Event wurde der Abend vor allem durch zahlreiche freiwillige Helfer, die sowohl im Vorder- als auch im Hintergrund einen reibungslosen Ablauf garantierten – ob nun als Barkeeper für das leibliche Wohl der Gäste, oder als Feuerwehrmann und Rettungssanitäter für deren Sicherheit.