Bonndorf Offizielle Eröffnung: Neue Anlage ermöglicht den TuS-Leichtathleten eigene Wettkämpfe in Bonndorf

Die Leichtathleten bieten bei der Eröffnung der neuen Anlage am 16. Juli eine Löwen-Staffel an, für die sich jeder, unabhängig von einer Vereinszugehörigkeit, anmelden kann.

Bonndorf – "Erstmals haben wir in Bonndorf einen eigenen Wettkampf und können endlich eigene Meisterschaften ausrichten", sagte Olaf Thor, Abteilungsleiter für die Leichtathleten beim TuS. Damit spielte er bei der Hauptversammlung des Vereins auf die neue Anlage an, die gemeinsam mit dem Kunstrasenplatz im vergangenen Jahr fertig geworden war.

Weil in der Kürze der Zeit und wegen der herbstlichen Wetterunsicherheit kein Leichtathletik-Event auf die Beine gestellt werden konnte, hat man damals entschieden, die Einweihung des inzwischen rege genutzten Platzes auf dieses Jahr zu verschieben.

Die Leichtathleten bieten bei der Eröffnung am 16. Juli nun eine sogenannte Löwen-Staffel an, für die sich jeder, unabhängig von einer Vereinszugehörigkeit, anmelden dürfe, verkündete Olaf Thor. Wichtig sei, dass jede Staffel aufläuft mit einer weiblichen Teilnehmerin und einem Kind, Jahrgang 2005 oder jünger. Der Startläufer müsse dann 400 Meter, der zweite 300 Meter, der dritte 200 Meter und der Schlussläufer 100 Meter laufen. Anmeldung sei an Ort und Stelle im Wettkampfbüro möglich. Das freilich ist ein Spaßwettkampf.

Zur Sache geht es beim sportlichen Ringen um Platzierungen beim kreisoffenen Wettkampf am Sonntag ab 11 Uhr für die Kinderleichtathletik ab sechs Jahren bis hin zu Leistungssportlern im Alter bis zu 19 Jahren. Die Ausschreibung dafür sei auf der Internetseite des Badischen Sportbundes zu finden (www.ladv.de).

Großen Wert legen die Bonndorfer Leichtathleten auf die Jugendarbeit. Nach wie vor trainieren 80 Kinder und Jugendliche. Während die jüngsten (angeleitet von Michaela Weishaar und Mareike Thor) noch spielerisch an die drei Grunddisziplinen Laufen, Springen, Werfen hingeführt würden, "rutschen die Kinder ab neun Jahren in ihrer Trainingsklasse nach oben", so Thor. Ab diesem Jahr leiten Adrian Tröndle und Sören Thor diese Gruppe. Sören Thor habe bereits drei Mal die Sportschule besucht und würde im Herbst den Lehrgang als C-Trainer für Kinderleichtathletik abschließen. Ebenso sei in diesem Jahr Adrian Tröndle zum Besuch der Sportschule angemeldet. Olaf Thor, Leander Meng, Katrin Thiele und Ali Köuyi sind als Trainer zuständig für die Kinder ab 12 Jahren.

An mehreren Wettkämpfen hätten die Leichtathleten teilgenommen, beispielsweise an den Waldlaufmeisterschaften in Kappel, bei den Einzelmeisterschaften in Löffingen oder auch bei den Kreiswettkämpfen in Eisenbach. "Bei allen Wettkämpfen waren wir zahlenmäßig sehr gut vertreten", freute sich der Abteilungsleiter.

Im Gegensatz zum Gesamtverein verfüge die Leichtathletikabteilung auch über eine eigene Internetseite, die im vergangenen Jahr erneuert worden sei, berichtete Olaf Thor. Für den TuS-Vorsitzenden sei auf dieser Seite ein Kontakt eingerichtet worden. "Durch sehr viele allgemeine Anfragen war dies notwendig." Über die Internetseite der Leichtathleten liefen auch die Wettkampfanmeldungen. Auch könnten hier zeitnah Bilder und Ergebnisse von Wettkämpfen eingesehen werden.

