Bonndorf Ökumenischer Kreuzweg eindrucksvollsvoll gestaltet

Der Ökumenischer Kreuzweg der Jugendlichen beeindruckt. Eindringliche Texte und modern fetzige Lieder gehen unter die Haut und stimmen nachdenklich.

Bonndorf – Mehrere Zehntausend Menschen feiern jedes Jahr den ökumenischen Kreuzweg der Jugend. Die Geschichte des Jugendkreuzwegs begann 1958 auf dem Katholikentag in Berlin. Noch gab es keine Mauer, die Deutschland teilte, und junge Katholiken aus Ost und West konnten gemeinsam den Kreuzweg beten. Dieses Erlebnis war für die katholischen Jugendlichen so eindrücklich und bewegend, dass die Idee eines eigenen Jugendkreuzweges entstand. Der Kreuzweg der Jugend sollte die jungen Menschen in den beiden Teilen Deutschlands über die Grenze hinweg miteinander verbinden.

1972 schloss sich die evangelische Jugend der Bewegung an und der Jugendkreuzweg steht seitdem im Zeichen der Ökumene. Und diese gelebte Ökumene erlebt auch in Bonndorf immer wieder eindrucksvolle Höhepunkte, weil engagierte Christen beider Konfessionen sich immer wieder für wegweisende Projekte begeistern lassen.

Mit dem Motto des diesjährigen ökumenischen Kreuzweges der Jugend "Jesus Art" gelang es den Verantwortlichen wieder einmal, eine kleine aber hochmotivierte Gemeinschaft zu initiieren, die mit klarem Bekenntnis bestehende Missstände deutlich beim Namen nannte.

Ausgangspunkt dieser mittlerweile von vielen Ländern mitgetragenen Aktion ist der Leidensweg Jesu Christi, der vor über zweitausend Jahren die weltumspannende Christenheit gründete. Und die unmissverständliche Botschaft: "Leiden ist und bleibt ein Skandal" wetterleuchtet durch die Jahrtausende bis heute und nie war sie aktueller als heute. Mit beeindruckenden Liedern und teils in echt krasser Jugendsprache formulierten Texten rüttelten die teilnehmenden Jugendlichen und junggebliebenen Erwachsenen an den Grundfesten unserer Behaglichkeit und legten den Finger auf so manche Wunde, nicht ohne immer wieder auch einen Ausweg aus dieser Misere zu offenbaren.

Mit einer wegweisenden neuen Kunstform, der Stencil Art gelang es, Jesu revolutionäre und radikale Art des Glaubens deutlich zu machen. (Bei Stencil Art werden von den Motiven Schablonen (engl. Stencils) angefertigt und dann mit Farbsprühdosen oder Ölkreide auf die verschiedensten Untergrundmaterialien aufgebracht.) Eine professionell agierende Combo mit Pfarrer Matthias Geib am Klavier, seinem Bruder Stefan Geib am Schlagzeug, Ruth Baumgartner an der Gitarre und Bianca Berggötz an der Querflöte begleitete die zeitgemäßen Lieder modern und voller Elan und der kleine Chor mit Manuel und Rita Müller, Tamara Tietz und Petra Gerner-Diedrich unterstützte die Gottesdienstbesucher bei den fetzigen, rhythmisch nicht immer einfachen Liedern, die die verbalen Botschaften immer wieder aufs Neue intensivierten, und so demonstrierte "Jesus Art" immer wieder Jesus Art mit der er uns immer wieder Hilfen und Auswege aus allen Ausweglosigkeiten anbietet.

Mit viel Engagement gestaltete ein hochmotivierter kleiner Chor zusammen mit einer einfühlsam agierenden Begleitcombo die musikalischen Elemente des diesjährigen Jugendkreuzweges in der evangelischen Pauluskirche in Bonndorf.

Routiniert und mit einem untrüglichen Gespür für die musikalische Ausdeutung der teils dramatischen Texte improvisierte Matthias Geib, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde, musikalische Stimmungsbilder voller Plastizität und programmatischer Auslegungsmöglichkeiten.

In einer gemeinsamen Aktion, zu der alle Gottesdienstteilnehmer eingeladen wurden, entstand ein ca. vier Quadratmeter großes Bild, mit den zuvor anschaulich erklärten Symbolen: Hand, Kreuz und Rettungsring, die mit ökologischer Sprühkreide und viel Begeisterung zu einem Gesamtkunstwerk komponiert wurden.

In wechselnden Formationen trugen die diesjährigen Konfirmanden ihre zu Herzen und an die Nieren gehenden Texte vor, und beleuchteten den Kreuzweg Jesu mit immer neuen Facetten ihrer ungekünstelten Sicht auf die biblichen Sachverhalte.

Tamara Tietz, Petra Gerner-Diedrich und Matthias Geib machten sich viele inspirierende Gedanken für die eindrucksvolle Gestaltung des diesjährigen Jugendkreuzweges unter dem Motto: "Jesus Art".

