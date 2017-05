Bonndorf Neues Konzept für Feldwegebau in Bonndorf

Einigung zwischen Landwirten und Verwaltung der Stadt Bonndorf. Neues Verfahren sollkünftig Kosten sparen. Überplanmäßige Ausgaben im laufenden Jahr von 390 000 Euro.

Bonndorf – Einstimmig sprach sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung für ein neues Konzept für den Feldwegbau und überplanmäßige Ausgaben von 390 000 Euro für Neubau beziehungsweise Sanierung von drei Wegen aus. Vertreter des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes Bonndorf (BLHV) hatten der Stadt im Rahmen der Haushaltsberatungen 2017, eine Liste mit sanierungsbedürftigen Feldwegen übergeben. Laut Informationen der Verwaltung beinhaltete die Liste teils Wege, die fast einem Neubau gleichkommen.

Im Haushalt des laufenden Jahres sind 50 000 Euro für den Unterhalt der Feld- und Wirtschaftwege eingestellt. Wie Bürgermeister Michael Scharf betonte, übersteigen die Wünsche der Landwirte diesen Rahmen und seien nur mit einem deutlich höheren finanziellen Aufwand zu realisieren. Da der Verwaltungschef in solche Fällen eine Mitfinanzierung ins Spiel brachte, boten die BLHV-Vertreter nach einer Abstimmung in der Hauptversammlung einen Verzicht auf die jährliche Zuwendung der Stadt in Höhe von 50 000 Euro an. Wie Scharf in der Sitzung erläuterte, gibt sich die Verwaltung mit der Hälfte der Summe in diesem Jahr zufrieden. Im Gegenzug der außerplanmäßigen Ausgaben für den Feldwegbau 2017, werden 2018 keine weiteren Maßnahmen mit Ausnahme des im Haushalt vorgesehen Umfangs durchgeführt. Im kommenden Jahr soll wieder der komplette Zuschuss von 50 00 Euro an die Landwirte ausbezahlt werden, erläuterte der Rathauschef. Für das Jahr 2019 werde dann neu verhandelt.

Bei der Besprechung am 12. April einigten sich Verwaltung und BLHV-Vertreter, drei Feldwege mit einem neuen Verfahren (siehe Erklärt auf dieser Seite) praktisch neu zu bauen. Der erste Abschnitt umfasst einen 900 Meter langen Weg von der Bergstraße zur Dusty Rose Ranch bis zum Stall Richtung Recyclinghof Kern. Der zweite Feldweg soll vom Weg "Auf dem Hebsack" etwa 800 Meter durch den Wald Richtung Tiefental geführt werden, eventuell sogar 400 Meter weiter bis zur Abzweigung. Abschnitt drei von den Hebsackhöfen Preiser und Messerschmid mit einer Länge von 350 Metern soll nach Aussage von Bürgermeister Scharf nur gebaut werden, wenn der Privatweg in den Besitz der Stadt übergeht. Sollte die Übertragung nicht stattfinden, wird alternativ der Weg zwischen der Hofstelle Güntert bis zur L 171 westlich von Bonndorf saniert. Die Mehrkosten für die 425 Meter längere Strecke gibt die Verwaltung mit 80 000 Euro an.

Der BLHV-Vorsitzende Friedrich Bündert zeigte sich in der Ratssitzung nach Vorstellung des neuen Verfahrens sehr angetan: "Sollte sich das kostengünstige Verfahren bewähren, könnte man weitere Wege angehen. Es ist absolut notwendig, etwas zu machen. " Michael Käppeler (CDU) zeigte sich erleichtert: Jahrelang hat sich nichts getan, jetzt hat man ein günstiges Verfahren gefunden." Berthold Dietsche (BL) sieht im Bau es ersten Abschnitts einen positiven Effekt: "Wichtig ist, dass der Philosophenweg entlastet wird." Kritisch merkte Erhard Morath die finanzielle Beteiligung der Landwirte an, da die Wege auch von Wanderern und Radfahrern genutzt werden: "Von denen verlangt man ja auch keine finanzielle Beteiligung."

Michael Scharf brachte noch einmal die gescheiterte Flurbereinigung in Wellendingen und Wittlekofen ins Spiel: "Die 85 Prozent Zuschuss für die Flurbereinigung wären mit lieber gewesen als jetzt 400 000 Euro auszugeben."

Neues Verfahren für Wegsanierung

