Bonndorf Neues Konzepot geht auf: HeDu-Ausbildungtage mitTeilnehmerrekord

Die berufliche Zukunft liegt in der Stadthalle Bonndorf: Nachdem die HeDu-Ausbidlungstage mittlerweile auch für andere Betriebe geöffnet sind, fand die Börse erstmals in der Stadthalle Bonndorf statt. Die Organisatoren zeigten sich rundum zufrieden mit dem neuen Standort und freuten sich zudem über einen neuen Teilnehmerrekord mit 850 Schülern.

Den Besucherrekord des Vorjahres konnten die Organisatoren der HeDu-Ausbildungstage wiederum toppen. 850 Schüler aus einem großen Umkreis informierten sich in der Stadthalle Bonndorf über Berufsmöglichkeiten in der Löwenstadt. Unter den 40 Ausstellern waren neben den Erfindern der Ausbildungsbörse, Dunkermotoren (Du) und Hectronic (He), zahlreiche Schulen, Hochschulen, Krankenkassen, die Agentur für Arbeit und die Handwerkskammer.

"Ich bin begeistert, wie das Angebot hier in der Stadthalle angenommen wird", freute sich Bürgermeister Michael Scharf, beim Presserundgang am Freitagvormittag. Nachdem die HeDu-Ausbildungstage im vergangen Jahr erstmals auch für andere Arbeitgeber der Stadt geöffnet worden waren, waren sie diesmal erstmals zentral in der Stadthalle organisiert worden. Exkursionen führten von hier in die beiden Kernfirmen, Hectronic und Dunkermotoren in die Allmendstraße, aber auch in die Sparkasse, zum Schinkenspezialisten Adler und ins Schwarzwaldhotel Möhringer.



Während dort die Hotel- und Restaurantfachfrau den interessierten Zehntklässlern des Klettgau-Gymnasiums in Tiengen erläuterte, was zum Wellnesskonzept eines solchen Sternehauses gehört, freute sich der begleitende Lehrer, Norbert Burggraf: "Ich war von Anfang an mit meinen Schülern bei den HeDu-Tagen. Das Konzept hat sich schön weiterentwickelt. Nachdem man in den ersten Jahren tiefe Einblicke in die beiden Technikfirmen bekommen konnte, ist es schön, dass das nun ergänzt wurde durch andere Berufe."

In der Halle setzte ein Sturm auf die Ausgabetheke an der Küche ein, in dem Moment, als es die ersten Hamburger gab. Hierfür hatten sich Schmidt's Märkte und Adler zusammen getan. Im Rahmen eines Workshops konnten besuchende Schüler die Fleischmasse formen und die Zutaten zusammenstellen. Auszubildende und Angestellte der Firmen arbeiteten in der Küche, um die leckeren Burger fertig zu machen. Bei Fliesen Podeswa fertigten Schüler Mosaike an, gewerkelt wurde auch bei Holzhaus Bonndorf, das Bonndorfer Bildungszentrum bot unter anderem Bewegungsübungen an und am gemeinsamen Stand von Hectronic und Dunkermotoren konnten die Schüler wiederum elektronische Würfel herstellen und mit nach Hause nehmen.

"Die Vielfalt der Berufe, die den Schülern hier angeboten wird, ist klasse und praktisch jeder Aussteller hat sich bemüht, hier etwas Interaktives anzubieten. Das hat sich in der Resonanz ausgezahlt", sagte Dunker-Ausbildungsleiter Andreas Koliska. Philipp Hofmeier, Industriemechaniker im ersten Ausbildungsjahr, einst zu Dunkermotoren gekommen durch die Ausbildungskooperation mit seiner Schule, dem Technischen Gymnasium in Waldshut bestätigt: "Die Schüler sind gekommen und haben sehr gezielt Fragen gestellt." Auch Hectronic-Ausbildungsleiter Alexander Ebi zeigte sich zufrieden: "Die Infrastruktur hier in der Halle ist super, das, und die vielen Aktionen der Aussteller haben sicher zum positiven Feedback beigetragen." Erstmals dabei war die Polizei. "Das ist ein sehr gutes Forum, wir hatten viele gute Gespräche mit interessierten Schülern und es ist alles sehr gut organisiert", lobte Kriminalhauptkommissar Matthias Lüber, Einstellungsberater der Polizei in Waldshut.



Die ersten Erfolge dieser Ausbildungstage konnten noch vor Toresschluss vermerkt werden. Ralf Probst, Chef des 1a-Autoservice, demonstrierte mit Sohn Lukas an seinem Stand, wie geschädigte Bremsscheiben wieder auf Vordermann gebracht werden können. "Wir hatten einen Bewerber aus Untermettingen am Stand gehabt, der sich bei uns zum Mechatroniker ausbilden lassen will. Das ist genial", meinte Probst erfreut. Arnulf Deinzer, Professor an der ebenfalls ausstellenden Hochschule in Kempten freute sich: "Ich bin bei einer Exkursion in einen der Ausbildungs-Betriebe ganz zufällig auf einen Meister getroffen, der gerne in Kempten studieren möchte." Und Dunker-Personalleiterin Renate Heizmann konnte einen Erfolg auf ganz anderer Ebene vermelden: "Mich haben schon drei Leute angesprochen, die im nächsten Jahr auch ausstellen wollen."