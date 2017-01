Bonndorf Neues Dach für Feuerwehrhaus in Gündelwangen

Der Gemeinderat Bonndorf zieht das Projekt in Gündelwangen bei den Haushaltsberatungen vor. Der staubfreie Parkplatz am Waldstadion muss warten.

Bonndorf – Nachdem vor einer Woche Bürgermeister Michael Scharf die Prioritätenliste der Stadtverwaltung vorgestellt hatte, trugen in der jüngsten Sitzung nun die Gemeinderäte ihre Wunschliste vor. Immer wieder mahnte der Schultheis, die Wunschliste nicht zu überziehen. "Projekte von 4,6 Millionen umzusetzen ist schon jetzt optimistisch. Die Wünsche sind der Fluch des vielen Geldes." Nach Einarbeitung der Änderungen soll der Haushalt am Montag, 13. Februar, beschlossen werden.

Dabei wurden einige Projekte von Räten mit völlig anderer Priorität versehen. 16 von 23 Stimmberechtigten sprachen sich dafür aus, den "staubfreien Parkplatz" am Waldstadion (100 000 Euro) aus dem Haushalt 2017 zu streichen. Diese Summe soll nun für die Sanierung des Daches am Feuerwehrgerätehaus in Gündelwangen ausgegeben werden. Dafür sprachen sich 13 Ratsmitglieder aus, vier waren dagegen, sechs enthielten sich der Stimme. Die Verwaltung hatte dieses Vorhaben erst im kommenden Jahr auf der Agenda. "Ich weiß nicht, ob die 100 000 Euro für die Sanierung wirklich reichen werden", vermutet das Stadtoberhaupt.

Gestrichen wird aus der Projektliste der Verwaltung nach dem Ratsbeschluss auch ein neuer Anstrich für das Bildungszentrum (20 000 Euro), dafür rückte die weit hinten in der Liste platzierte Investition am neuen Wohnmobilstellplatz beim Schwimmbad in den Haushalt 2017. "Die 17 000 Euro sollten für das Einrichten von Servicestationen reichen", meinte Tilman Frank (SPD). Mit 19 Ja- und drei Neinstimmen bei einer Enthaltung hatte sich das Gremium klar dafür ausgesprochen.

Ob die Straßensanierung in Wellendingen (Grimm- und Wannenstraße) 2017 im sogenannten Dünnschichtverfahren durchgeführt wird, will der Rat erst entscheiden, wenn die Schäden an den bereits auf dieses Weise sanierten Straßen begutachtet wurden. "Die Sanierung wurde den Bürgern versprochen, es wäre fatal, wenn wir diesen Beschluss nicht umsetzen würden, dann wäre Politik nicht mehr verlässlich", mahnte Scharf an. Verzögerungen in der Umsetzung dieser Planung werden sich aber auf jeden Fall ergeben, weil die Verkabelung in beiden Straßen noch abgewartet wird. Der Posten (45 000) bleibt nun im Haushalt, über die Vergabe der Arbeiten wird allerdings erst später entschieden.

Eine Brücke baute der Rathauschef dem Gemeinderat in Sachen Friedhofshalle. Im Mai soll eine Grundsatzentscheidung fallen, ob das Gremium einen Neubau für rund eine Million will oder eine Sanierung für geschätzte 320 000 Euro. Dann soll auch beraten werden, wann dieses Projekt in den Haushalt eingestellt werden soll.

Einen Antrag von Heidi Saddedine (SPD), den Hänger für die Pumpe der Feuerwehr Boll im kommenden Jahr zu ersetzen, hält Scharf nur dann für umsetzbar, wenn er alle fünf Hänger, die in Abteilungen eingesetzt werden, unter die Lupe nimmt.

Ein Hoch auf die Diskussionsfreude in einer öffentlichen Sitzung sprach Tilman Frank (SPD) aus: "Die Diskussion hat mir gut gefallen, das Für und Wider kam hier zur Sprache. Es war ein Ringen um Lösungen." Auch Gernot Geng (BL) lobte den offenen Meinungsaustausch: "Der Gemeinderat macht sich Gedanken. Wir wollen keine großen Denkmäler, nur unsere Pflichtaufgaben vernünftig lösen."



Anregungen und Wünsche der Räte

Im Rahmen der Haushaltsberatungen gab es einige Änderungswünsche von Ratsmitgliedern. Nicht alle wurden im Haushaltsplan 2017 aufgenommen.