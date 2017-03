Bonndorf Neuer Name für Bläserjugend der Stadtmusik Bonndorf

Der Name wird von Bläserjugend der Stadtmusik Bonndorf in \"Bläserjugend der Bonndorfer Musikvereine\" umgeschrieben.

Bonndorf – Im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Bläserjugend der Stadtmusik Bonndorf standen verschiedene Punkte einer Satzungsänderung. Einstimmig beschlossen die Mitglieder, die von Vorsitzender Meike Beck vorgetragenen Änderungen. Der Name wird von Bläserjugend der Stadtmusik Bonndorf in "Bläserjugend der Bonndorfer Musikvereine" umgeschrieben. Der Bläserjugend gehören Jugendliche beiderlei Geschlechts vom vollendeten achten, bisher zehnten, bis zum 25 Lebensjahr an.

Bei der Auflösung oder Aufhebung der Bläserjugend oder bei Wegfall des bisherigen Zweckes fällt das Vermögen der Gemeinde Bonndorf zu, die es zur musikalischen Ausbildung der Jugend zu verwenden hat. Schriftführerin Laura Krones ließ das vergangene Jahr Revue passieren und gab bekannt, dass der Bläserjugend momentan 66 Jugendliche angehören. Teilgenommen wurde am großen Narrentreffen in Lindau. Erstmals richtete die Bläserjugend eine Kinderfasnacht aus. Zu den weiteren Terminen zählten unter anderem Auftritte der Jugendkapelle und des Vororchesters beim Jahreskonzert, das Mitmachkonzert mit Instrumentenvorstellung zusammen mit der Musikschule Südschwarzwald, der Musikerhock bei der Feuerwehrkapelle Wellendingen, das Frühschoppenkonzert im Seniorenheim, das Kurkonzert im Schwimmbad mit Einstimmung auf die Kinonacht, die Eröffnung des zweiten Weihnachtsmarktes und das Adventskonzert, bei dem erstmals das neugegründete Trainingsorchester auftrat, sowie die Einstimmung auf Weihnachten an Heiligabend im Seniorenheim. Gerda Krones gab Auskunft über die Einnahmen und Ausgaben. Für die Ausbildung des Musikernachwuchses sind 20 968 Euro aufgewendet worden.

Der Förderverein unterstützte die Bläserjugend mit 2700 Euro, außerdem konnten 3183 Euro an Spenden verbucht werden. Sandra Haaga und Michael Spielberger bestätigten die gute Kassenführung. Bürgermeisterstellvertreterin Mechthilde Frey-Albert überbrachte dankte den jungen Musikern für ihre Bereitschaft zu üben und wünschte ihnen weiterhin viel Freude am Musizieren. Alexander Bernhart leitet seit einem halben Jahr das neugegründete Trainingsorchester. Zurzeit sind zehn Kinder aktiv. Den jungen Musikern soll so die Möglichkeit gegeben werden, das gemeinsame Zusammenspiel zu üben. Der Dirigent lobte die große Motivation. Die Jugendkapelle hat nach Aussage ihres Dirigenten Felix Schüle ein arbeitsreiches Jahr hinter sich. In den Sommermonaten wurde bei vielen Auftritten das musikalische Können unter Beweis gestellt. Eine besondere Herausforderung war das gemeinsame Konzert mit dem Let's Fetz Chor. Er bat, dass nach der Fusion der Jugendkapelle und des Vororchesters gegenseitig Rücksicht genommen wird und wünschte sich, dass die derzeit 35 Mitglieder lange dabei bleiben.

Fleißige Probenbesucher und Termine