Bonndorf Neue Ideen für Haltestellen der Linienbusse in Bonndorf

Bildungszentrum Bonndorf soll zentrale Haltestelle in der Stadt werden. Neue Strecke für Wanderbus ab Frühjahr 2018.

Bonndorf – Bessere Verbindungen im öffentlichen Nahverkehr, ein neues Konzept für die Bushalte in der Kernstadt und eine Weiterführung des Wanderbusses nach Holzschlag waren Themen in der Ratssitzung am vergangenen Montagabend. Der Gemeinderat gab sein Einverständnis für ein verbessertes Angebot beim Wanderbus, das ab 2018 zunächst für drei Jahre gilt. Das Gremium erteilte Bürgermeister Michael Scharf auch grünes Licht für weitere Verhandlungen mit der Südbadenbus GmbH und dem Landkreis Waldshut für ein Bushaltestellenkonzept im Kernort.

„Der Wanderbus ist erfolgreich, der Wutach mit Bonndorf verbindet“, stellte der Rathauschef fest. In Verhandlungen mit SBG und Landkreis wurde nun die Anbindung des Einstiegs zum „Räuberpfad“ am Sportplatz in Gündelwangen vereinbart. Wanderer können nun nicht nur von Bonndorf, der Schattenmühle oder Boll aus von April bis Oktober an Sonntagen mit dem Bus zur Wutachmühle fahren. Mit dem sogenannten „Wanderbus II“ besteht nun auch die Möglichkeit, sein Fahrzeug in Holzschlag oder Gündelwangen abzustellen und mit dem Bus an verschiedenen Ausstiegen zurückzufahren. Der „Wanderbus II“ verbindet Bonndorf, Boll, Schattenmühle, Gündelwangen und Holzschlag mit Rothaus und Seebrugg. Der „Wanderbus I“ fährt weiterhin die Strecke Wutachmühle bis Schattenmühle über Bonndorf. Ein Umstieg auf die jeweils andere Linie ist möglich.

Neu ist, dass der Wanderbus ab April 2018 auch samstags und an Feiertagen zur Verfügung steht. Wie Scharf erläuterte, hat der Bürgermeister von Lenzkirch, Reinhard Feser, bereits Interesse signalisiert, seine Gemeinde an den „Wanderbus II“ anzubinden. Bonndorf trägt für die neue Linie Kosten in Höhe von 18 900 Euro, wie Scharf erläuterte. Über eine Erhöhung der Kurtaxe um sechs Cent wurde mit Gastronomen bereits gesprochen. Scharf rechnet daraus mit 6000 Euro für den Wanderbus. Ingo Bauer (CDU) brachte eine höhere finanzielle Beteiligung der Gemeinden Ühlingen-Birkendorf, Wutach, Grafenhausen, Schluchsee, Höchenschwand, Häusern und St. Blasien ins Spiel. Derzeit bezahlen sie zwischen 150 und 1600 Euro. Die Kostendeckung beim jetzigen Wanderbus betrage 80 Prozent, sehr gut für eine touristische Einrichtung, betonte Bauer. Auf Anregung des Rates soll Scharf nun Gespräche über eine höhere finanzielle Beteiligung der beteiligten Gemeinden führen.

Das Sammelsurium an Bushaltestellen in der Kernstadt Bonndorf, die von vier Linien angefahren werden, die sich nie treffen, will Bürgermeister Scharf entwirren. Zentraler Punkt ist dabei ein zentraler Halt am Bildungszentrum, der auf Wunsch von SBG und Landkreis aber künftig „Stadthalle“ heißen soll. „Mit dem Konzept wollen wir versuchen, die Buslinien kompatibel zu machen“, sagte der Bürgermeister. Seine Vision: Mit dem Bus von Holzschlag nach Stühlingen fahren! Im Zeitraum von vier bis fünf Jahren will Scharf das Haltestellenkonzept verwirklichen, dem dann einige Halte zum Opfer fallen sollen, wie der am Bahnhof. Klaus Albiez von der SBG Waldshut und Lothar Probst vom Landratsamt Waldshut sollen dazu in den Gemeinderat eingeladen werden, um Wünsche mit dem Machbaren abzustimmen. „Die Zeit ist reif, das zu diskutieren“, betonte der Rathauschef.

Michael Scharf fand für seine Ideen durchweg Zustimmung im Rat. Tilman Frank (SPD) fand es „sinnvoll“, das Konzept mit Experten zu diskutieren, regte eine Verbindung nach Schluchsee und damit den Zug Richtung Freiburg an. Max Nägele (CDU) brachte eine Busverbindung von Neustadt nach Bonndorf nach 22 Uhr für Heimkehrer aus Freiburg ins Spiel.