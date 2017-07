Bonndorf Neue Gesichter im Bonndorfer Pflegeheim St Laurentius

Die Heimleitung stellt vier Präsenzkräfte vor. Modernes Fahrzeug für die Tagespflege zur Abholung der betreuten Senioren.

Bonndorf – Stolz präsentierte die Heimleitung des St. Laurentis Pflegeheims zwei Veränderungen. Gleich vier sogenannte Präsenzkräfte legten kürzlich ihre Prüfung ab und verstärken das Team nun in einem ganz besonderen Tätigkeitsfeld: der individuellen Betreuung der Pflegebedürftigen ohne pflegerische Tätigkeit. Mit einem nach neuesten Erkenntnissen auf die Bedürfnisse von älteren Menschen und Rollstuhlfahrern ausgestatteten Kleinbus, wurde die Fahrzeugflotte der Tagespflege auf den neuesten Stand gebracht.

Das Quartett der "Azubis" mit taufrischem Abschluss in der Tasche, bringt eine ganze Menge Erfahrung aus ganz anderen Berufen mit. Die 94 Gäste im Pflegeheim können nun noch individueller betreut werden, erklärt Heimleiterin Gabriele Scheuble. Die Aktivierung der Senioren steht dabei im Fokus der Präsenzkräfte. Von 10 bis 17 Uhr gibt es Einzel- und Gruppenaktivitäten. Malen und Basteln gehören ebenso dazu, wie Kochen und backen – und natürlich singen. "Ziel ist, dass unsere Senioren wertgeschätzt und Alltagskompetenzen lange erhalten werden", betont Gabriele Scheuble. Sie räumt allerdings ein, dass Männer, die 40 Prozent der betreuten Senioren ausmachen, schwerer für diese Aktivitäten zu motivieren seien als Frauen.

Wochenprogramm für Senioren

Dabei können mobile Senioren mit einem Wochenprogramm teilnehmen, andere werden mit ihrem Bett auf die Terrasse gefahren, damit sie mit anderen in Kontakt kommen, erklärt Gabriele Scheuble. Die Betreuungskräfte stehen aber auch für Gespräche zur Verfügung. Sie sollen durch ihre Anwesenheit Vertrauen aufbauen und den Bewohnern Ängste nehmen, heißt es in der Konzeption des St. Laurentius. "Betreuungskräfte sind oft Quereinsteiger, die Erfahrung mitbringen, aber nicht unbedingt in der Altenpflege", berichtet die Heimleiterin.

Hannelore Engel kommt aus der Hauswirtschaft, Jens Zenker und Doris Bernhart aus dem Hotelfach. Anja Preiser war Verkäuferin, später am Band in einer Fabrik tätig und davon hatte sie irgendwann genug. "Ich möchte den Menschen etwas geben, was ich mir für später auch mal wünsche", nennt sie ihre Motivation zum Umstieg.

Jens Zenker ist seit 2016 bereits im Service im St. Laurentius tätig. "Der Kurs zur Ausbildung als Präsenzkraft war genau die richtige Entscheidung", sagt er und im Service hilft er weiter aus, wenn es notwendig ist. Als Fahrerin fing Doris Bernhart im Pflegeheim an und das tut sie auch weiterhin. "Wenn Not am Mann war, habe ich auch im Pflegeheim geholfen, der Kurs im vergangenen Jahr kam leider nicht zustande, diesmal hat es dann geklappt." Hannelore Engel war 19 Jahre in einer psychosomatischen Klinik tätig, hat auch für Kinder gekocht: "Jetzt habe ich alle Generationen durch", merkt sie schmunzelnd an.

Die Ausbildung war aufgeteilt in einen theoretischen Teil, zwei Absolventen waren in der Aczepta Akademie Freiburg, die beiden anderen bei der IHK in Waldshut. Zu den 240 "Schulstunden" kamen noch einmal so viele praktische Stunden im St. Laurentius hinzu. Pflegedienstleiter Markus Blatter sagt zu den vier neuen Kräften: "Sie sind eine Bereicherung für den Alltag. Es ist mehr Bewegung im Haus, auf den Wohnebenen ist ein buntes Leben."

Neues Fahrzeug für die Tagespflege

Klaus Groß von der Verwaltung des St. Laurentius Pflegeheims, Tagespflegedienstleiterin Andrea Blatter und Fahrerin Doris Bernhart stellten das neue Fahrzeug für die Abholung der Tagesgäste vor.