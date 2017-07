Bonndorf Neue Ausstellung in Schloss Bonndorf zeigt Positionen zeitgenössischer Fotografie

Neue Ausstellung in Schloss Bonndorf zeigt Positionen zeitgenössischer Fotografie

Die zweite große Ausstellung 2017 im Kulturzentrum des Landkreises, Schloss Bonndorf, wird am Sonntag, 16. Juli, eröffnet. Unter dem Namen „Perspektiven. Positionen zeitgenössischer Fotografie" zeigt sie Werke der Fotokünstler Dirk Brömmel, Peter Riedlinger und Yamamoto Masao.

Bonndorf – Die Ausstellung „Perspektiven. Positionen zeitgenössischer Fotografie: Dirk Brömmel, Peter Riedlinger und Yamamoto Masao“ wird am Sonntag, 16. Juli, 11.15 Uhr, in Schloss Bonndorf eröffnet. Im Rahmen der Vernissage sprechen laut Ankündigung des Kreiskulturamtes Landrat Martin Kistler, der Autor und Kunstkritiker Hans-Joachim Müller (Freiburg) und Kulturreferent Jürgen Glocker. Musikalisch gestaltet wird die Eröffnung von Patrick Bebelaar, einem der renommiertesten Pianisten Deutschlands, der im Jahr 2000 mit dem Jazzpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde. In der Sommerausstellung zeigen drei unterschiedliche Fotokünstler ihre Werke.

Dirk Brömmel wurde 1968 geboren und studierte an der Akademie der Bildenden Künste der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Freie Kunst mit dem Schwerpunkt Fotografie. Bei fast allen seinen Arbeiten macht sich Dirk Brömmel die Möglichkeiten der digitalen Fotografie zunutze, mit deren Hilfe er eine sehr persönliche Realität generiert.

Peter Riedlinger lebt in Löffingen-Reiselfingen und Berlin. Er studierte Fotografie an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Zürich (Diplom) und an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Riedlingers Arbeiten sind in wichtigen Sammlungen vertreten. In seinen Fotoarbeiten fokussiert er Orte gesellschaftlicher Wandlungsprozesse.

Yamamoto Masao wurde 1957 in Japan geboren. Er studierte Malerei und ist heute ein international gefragter Lichtbildner, der ganz auf die analoge Technik setzt. Dabei verwischt er die Grenze zwischen Malerei und Fotografie. Yamamotos wichtigste Sujets sind Landschaften, Stillleben und Akte.

Die Ausstellung

Die Ausstellung ist vom 16. Juli bis 5. November mittwochs bis sonntags und an Feiertagen von 10 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr geöffnet.