Bonndorf Neue Ausstellung in Schloss Bonndorf: Fotografen spielen mit Darstellung und Fantasie

Die zweite große Ausstellung im Jahresprogramm von Schloss Bonndorf, Perspektiven, wird am Sonntag, eröffnet am Sonntag, 16. Juli. Drei unterschiedliche Künstler, Yomamoto Masao, Dirk Brömmel und Peter Riedlinger, gewähren einen Blick auf die Welt.

Bonndorf – Ein Dreigestirn der Fotografie bestimmt die Ausstellung der nächsten Monate im Kulturzentrum Schloss Bonndorf, die am morgigen Sonntag eröffnet wird. Lokal und Global geben sich die Hand in diesem exquisiten Dreispartenhaus. Kulturamtsleiter Jürgen Glocker und sein Team setzen hier einen weiteren Glanzpunkt für den hiesigen kulturellen Raum, der sicher abermals weit über die üblichen Grenzen der Region hinaus strahlen wird.

Der Japaner Yomamoto Masao fasziniert mit zarten fast verschwindenden Fotografien aus der Natur und führt ins Reich der meditativen Bildbetrachtung. Dirk Brömmel überhöht mit gestochen scharfen Bildern von Schiffen und Kähnen aus der Vogelpespektive die Realität und macht mehr sichtbar, als das menschliche Auge üblicherweise wahrzunehmen bereit ist. Peter Riedlinger beschäftigt sich mittels Lichtbildern mit der aussterbenden Kunst der Hausschlachtung, wie sie auf Schwarzwälder Höhen gerade noch zu erleben ist. Er erzeugt mit tatsächlich blutreichen Bildern und Motiven aus einfachen Bauernküchen und -höfen eine Ästhetik, die schon jetzt Zeugnis künftiger Vergangenheit gibt. Ein weiterer Zyklus dieses hiesigen Künstlers, wohnhaft in Reiselfingen (Löffingen), widmet sich im Stile einer Fotoreportage den Brüchen italienischer Lebensart, mit Autos, Menschen mit der großen Sehnsucht nach Italien, beispielsweise aus Syrien und mit in Italien Angestrandeten, die auf dem Boden hockend vor edler Kulisse ihre mehr oder weniger fremdländischen Waren feilbieten.

"Mich fasziniert die Vielfältigkeit der Ausstellung, die die unterschiedlichen Positionen der gegenwärtigen Fotografie repräsentiert", sagt Glocker, der übrigens selbst seit Jahrzehnten als Hobbyfotograf unterwegs ist, Mit seinen Kuhaufnahmen, gesammelt bei vielen Ausflügen in der hiesigen Natur, ist er sogar schon in die Veröffentlichung gegangen.

Die Ausstellung sei in ihrem Modus langsam, meint Jürgen Glocker. "Man muss sich die Ruhe nehmen, genau zu schauen, dann ist das eine reine Augenfreude." Alle drei Künstler seien genaue Betrachter. Peter Riedlinger mit dem "ethnologischen Blick, für Dinge, die im Verschwinden begriffen sind". Der Japaner Yamamoto Masao mache "Bilder, die nach innen gerichtet sind und hinter der eigenen Netzhaut erst wirklich erstehen, – das Meditative der Bilder begeistert mich". Im Kontrast dazu stünde zwar "die Genauigkeit von Dirk Brömmel, die fast surreale Züge trägt". Allen Künstlern sei aber gemein, dass sie in die Gegenwart führten und gleichermaßen die Phantasie anregten.

Für Jürgen Glocker, dessen letzte Ausstellung das übrigens für das Schloss Bonndorf sein wird, ist die Frage, ob Fotografie Kunst ist, längst beantwortet: "Die Fotografie stand schnell in Konkurrenz zur Kunst." Schon Franz Xaver Winterhalter, dem einst eine große Ausstellung im Schloss gewidmet war, habe seine Malerei mit Fotografie unterstützt, indem er lange Sitzungen mittels Erinnerungsfotos abgekürzt habe. "Die Fotografie hat schließlich die Porträtmalerei verdrängt und heute ist sie eine eigenständige Kunstform", so Glocker. Yamamoto Masao hat habe im Übrigen sogar Malerei studiert. Schwer greifbar ist die Nachbearbeitung seiner zarten Werke, gegen jede Gigantonomie im Postkartenformat, die so elegisch, teils auch antik wirken. Der Künstler selbst nennt seine fotografischen Arbeiten, angelehnt an die Zen-Lehre "visuelle Haikus".

Die Austellung

"Perspektiven – Positionen zeitgenössischer Fotografie – Dirk Brömmel, Peter Riedlinger, Yamamoto Masao" eröffnet am Sonntag, 16. Juli um 11.15 Uhr mit der Vernissage im Kulturzentrum Schloss Bonndorf. Die Ausstellung dauert bis zum 5. November. Musikalisch gestaltet wird die Eröffnung von Patrick Bebelaar, einem der renommiertesten Pianisten Deutschlands.