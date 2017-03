Bonndorf Neubau Schmidt's Markt in Bonndorf: Kompromiss gesucht

Der geplante Neubau mit Erweiterung auf etwa die doppelte Größe des Schmidt's Marktes am bisherigen Standort in der Bonndorfer Bahnhofstraße, stößt nicht bei allen Bürgern und Gemeinderäten auf ungeteilte Freude. Sie sind nicht bereit, 420 Quadratmeer Stadtgarten zu opfern. Kompromissbereitschaft ist jetzt gefragt.

Demokratie lebt vom Austausch von Argumenten. Dabei darf es gerne kontrovers zugehen, manchmal kommen bei einem richtigen Streit um die Sache auch gute Lösungen heraus. Was auch zum guten Ton auf allen politischen Ebenen gehört, ist die Bereitschaft zum Kompromiss. Im Bonndorfer Rat wurde die geplante Erweiterung des Schmidt’s Marktes in der Bahnhofstraße kontrovers, mit Stil und erfreulich offen diskutiert. Den einen geht es um den kompletten Erhalt des Stadtgartens. Sie sind nicht bereit, 420 Quadratmeter preiszugeben, möchten den Markt dafür Richtung Bahnhof verschieben. Den anderen geht es darum, die Infrastruktur nicht nur zu erhalten, sondern den heutigen Anforderungen anzupassen. „Wir haben Menschen durch den Ausbau der Neubaugebiete nach Bonndorf geholt, jetzt müssen wir auch für die notwendige Infrastruktur sorgen“, meinte Gemeinderat Norbert Kromer. Der Investor signalisiert Gesprächsbereitschaft, sieht aber beim Standort kaum Spielraum. Gabi Möhringer, Besitzerin des Schwarzwaldhotels mit Blick auf die Rückseite des Marktes, erntete für ihre Ansicht Applaus: Sie will der Erweiterung nicht im Wege stehen. Für die Umsetzung der Pläne möchte sie so wenig wie möglich vom Stadtgarten abgeben, aber so viel wie nötig. Ein Kompromiss, der nicht alle zufriedenstellen dürfte, das tun Kompromisse selten. Aber es scheint ein Ansatz, der am Ende eine Mehrheit finden könnte. gerald.edinger@suedkurier.de