Bonndorf Naturerlebnis für Kinder: Abenteuer in der Zeltplatzschule Öttiswald

27 Ferienkinder erleben spannende Abenteuer in der Zeltplatzschule Öttiswald. Spielend lernen junge Teilnehmer aus der Natur.

Bonndorf – Geschickt führt Leo seinen Kescher durch das trübe, algenbewachsene Wasser des Teiches auf dem Zeltplatz in Öttiswald. Ein Freudenschrei: In seinem Kescher zappelt ein kleiner brauner Frosch. Vorsichtig befördert er das Tier in einen mit Wasserbehälter. Sofort scharen sich andere Kinder um das Behältnis, mit Lupen bewaffnet. Es ist der Forschertag im Rahmen des zwei Wochen währenden Aufenthalts der 27 Ferienkinder in der Zeltplatzschule Öttiswald.

"Der Frosch ist ja cool", sagt Janne. "Ih, das ist ja eine Spinne", sagt Lea, während ein Kamerad ihr das Glas grinsend unter die Nase hält. Ein Schaubild hilft dabei, die Tiere zu kategorisieren. Das Ergebnis: In dem Plastikbehältnis schwimmt eine Piratenspinne, die auch über Wasser laufen kann. "Die erkennt man an einer Art Blase am Hinterteil," erklärt der Finder fachmännisch. Selbstverständlich werden alle gesammelten Tiere anschließend wieder in die Freiheit entlassen. Und sogar das macht den Kindern Freude. Denn einen ganzen Tag nur mit Spinnen und Fröschen ist wohl auch nicht nach ihrem Geschmack. Strahlend blauer Himmel und wärmender Sonnenschein luden geradezu zur anschließenden Bachwanderung ein, einige Mutige sogar barfuß in das doch relativ kühle Wasser getraut.

Für den reibungslosen Ablauf sorgt ein fünfköpfiges, bewährtes Betreuer-Team. "Es funktioniert super", lobt Vanessa Meier die Zusammenarbeit. Zum dritten Mal in Folge leitet die Pädagogikstudentin das Ferienlager, gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen und Studienkolleginnen Mareike Engler und Klara Zunftmeister, als Verstärkung hat man wieder Julia Rathgen und ganz neu Sören Thor mit ins Boot geholt. "Alle bringen schon Erfahrung mit, das ist notwendig und wichtig", betont Meier mit Verweis auf die Verantwortung, die mit der Betreuung der Kinder einhergeht. "Bunt durchgemischt ist die Gruppe dieses Jahr", stellt Meier fest. Vom ABC-Schützen bis zum Fünftklässler sind alle Altersklassen vertreten, auch das Verhältnis zwischen Buben und Mädchen hält sich die Waage.

Turbulent und ausgelassen geht es dank dieser vielfältigen Zusammensetzung auch am nächsten Tag weiter, der unter dem Motto "Indianer und Cowboys" steht. "Weiße Feder" oder "Starker Adler" war auf selbst gebastelten Buttons zu lesen. Tierstimmen erraten, Gegenstände erfühlen und das Bauen eines eigenen Barfußpfades erfüllten ihren Zweck und sprachen alle Sinne an. "Das ist bestimmt ein Tannenzapfen", rät ein Junge richtig.

Auf das Vertrauen in seinen zugeteilten Partner kam es an, als die Zweiergespanne Hand in Hand durch den Wald laufen mussten, denn einem der Kinder waren dabei die Augen verbunden. In den kommenden Tagen steht auch ein Fußmarsch zur etwa drei Kilometer entfernten Sommerau auf dem Programm. "Das war der Wunsch der Kinder, auch mal ein bisschen Wandern zu gehen", berichtet Meier. Dort werden die Kinder wie echte Indianer auch auf Pferden reiten können. Abgerundet alle Indianertage in der großen, einladenden Jurte auf dem Zeltplatz, wo den Kindern aus dem Indianer-Buch "Sinopah und das Pony" vorgelesen wird.

