Bonndorf Narrenvereinigung vor 25 Jahren im Fokus der Bonndorfer Redaktion

So berichtete der SÜDKURIER vor 25 Jahren über die VSAN-Tagung bei den Pfluemschluckern in Bonndorf. Mitarbeiterin Daniele Schüle erinnert sich an die große Versammlung mit 900 Teilnehmern.

Wenn am Wochenende die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) ihre Hauptversammlung in Bonndorf abhält, ist es fast genau 25 Jahre her, seit die VSAN mit dieser überregional für Aufmerksamkeit sorgenden Tagung zu den Pflumeschluckern kommt. Dass dies für die Bonndorfer Zunft durchaus eine Ehre ist, zeigt der Umstand, dass es von 1949 bis 1992 keine dieser prestigeträchtigen VSAN-Versammlungen in der Stadt mit dem Löwen im Wappen gab. Dieses Mal dauerte es nur ein Vierteljahrhundert.

Daniele Schüle, die seit vielen Jahren unter anderem über die Pflumeschluckerfasnet in Bonndorf berichtet, erinnert sich, wie die Sitzung vor 25 Jahren in der Stadthalle ablief. „Damals war alles ein bisschen lässiger. Herbet Nowatzek war damals Redakteur in Bonndorf und er hat mir halt gesagt, ich soll diese VSAN-Sitzung übernehmen.“

Überrascht war die SÜDKURIER-Mitarbeiterin, wie zügig der damalige Präsident, Horst Bäckert, die umfangreiche Tagesordnung über die Bühne brachte. „Damals wurden noch drei wiederentdeckte Narrenhäs vorgestellt“, erzählt Daniele Schüle. Fuhrkigili (Furtwangen), Hofnarro (Siegmaringen) und Pechputzen (Hechingen) traten in ihren Häsern vor das Präsidium und präsentierten sich den rund 900 Vertretern aus acht Fasnachtslandschaften der VSAN-Zünfte. Ein großes Thema war ein Jahr nach dem Ausbruch des Golfkriegs aber die Absage der Fasnacht 1991. „Bäckert hat damals die Absage mit betrieben, ein Jahr später hat er das sehr bedauert, weil vor allem den Kindern die Fasnacht genommen wurde“, erinnert sich unsere Mitarbeiterin. Die VSAN habe sich damals der Absage des rheinischen Karnevals angeschlossen.

Anschließend gab es eine Pressekonferenz im dritten Hallenteil (das Zunfthüsli gab es noch nicht), bei der das Prozedere der Versammlung nochmals erläutert wurde. Viele Vertreter überregionaler Medien seien damals dabei gewesen, sagt Daniele Schüle. Auch der SÜDKURIER berichtete damals auf der Seite „Südwestdeutsche Umschau“ von der Tagung in Bonndorf. Zentrales Thema war hier der Ärger um den Bund Deutscher Karneval (BDK) mit Sitz in Köln. Der hatte 1991 mit „fragwürdigen Mitteln“ versucht, im Südwesten Fuß zu fassen. Der SÜDKURIER zitierte den VSAN-Präsidenten Horst Bäckert: „Was da geschehen ist, haut dem Fass den Boden aus. Da wurde mit Unwahrheiten und üblen Tricks gearbeitet.“ Die Vereinigung brach alle Kontakte zum BDK ab und empfahl diesen Schritt auch seinen Mitgliedszünften. Diese stimmten später der Erweiterung des Bad Dürrheimer Narrenschopfs zu. Möglich wurde dies durch die Landesgartenschau, die 1994 in Bad Dürrheim stattfand. Für die VSAN bot sich dort die Gelegenheit, für 1,1 Millionen Mark die Ausstellung von Masken und Häsern zu erweitern und musste dafür nur rund ein Viertel der Kosten tragen.

Höhepunkt des Treffens der Zünfte in Bonndorf war damals wie heute der Bunte Abend. „Das zweistündige Programm ist damals sehr gut angekommen“, berichtet Daniele Schüle. Bilder gab es zu Beginn der 1990er Jahre allerdings erst in der Dienstag-Ausgabe. „Ich hätte die selbst entwickelten Negative spätestens am Sonntag um halb Zwölf in der Waldshuter Redaktion abgeben müssen, das ging aber nicht, weil da der Zunftmeisterempfang im Schloss war“, erzählt unsere Mitarbeiterin. In der Zeit vor der digitalen Fotografie musste sie jeden ihrer Schwarzweiß-Filme selbst entwickeln. Dann wurden die Bilder ausgewählt, beschriftet und in einem Umschlag mit Bus und Bahn auf die Reise nach Konstanz geschickt.

Programm der VSAN

Am Samstag, 14. Janauar, von 14 bis 17 Uhr ist die Hauptversammlung der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte in der Stadthalle. Das Partnerprogramm findet ab 14 Uhr im Schloss statt. Dort gib es die Besichtigung der Narrenstuben und ein Schinkenseminar. Um 20 Uhr ist Bunter Abend mit einem von den Pflumeschluckern aus Bonndorf gestalteten Programm. Der Zunftmeisterempfang am Sonntag steigt um 11 Uhr im Paulinerheim.