Bonndorf Nach den Bundesjugendspielen sind Lehrer und Schüler der Grundschule stolz auf gute sportliche Leistungen

Bei den Bundesjugendspielen erringen zahlreiche Schüler Sieger- und Ehrenurkunden. Außerdem sichert sich die Tennismannschaft der Jungen Platz zwei in Baden-Württemberg bei Jugend trainiert für Olympia.

Rektorin Birgitta Stephan von der Grundschule Bonndorf ist stolz darauf, wie die Schüler bei den Bundesjugendspielen abgeschnitten haben. Außerdem gab es in diesem Schuljahr noch ein besonderes Glanzlicht in sportlicher Hinsicht. Die Tennismannschaft der Jungen schnitt bei Jugend trainiert für Olympia erfolgreich ab. Deren Betreuer Claus Betz und Franziska Gatti hatten das Sechserteam so gut eingestimmt, dass es schon beim Kreisfinale in Bonndorf an der Spitze lag.

Beim Regierungspräsidiums-Finale in Singen und auch danach im Landesfinale in Ettlingen erreichten die sechs Jungen den ersten Platz und kamen so ins baden-württembergische Finale, in dem sie nur knapp den zweiten Platz belegten. Zu dieser Erfolgsmannschaft im Tennis gehören die jungen Spieler: Leon und Marvin Duttlinger, Leo Beck, Jakob Malich, Maurice Stallmann und Adrian Albert.

Erstmals fanden die Bundesjugendspiele auf dem neuen Sportplatz mit Tartanbahn statt. Bei besten Wetterbedingungen errangen 60 Kinder eine Siegerurkunde und 20 Mädchen sowie 27 Jungen eine Ehrenurkunde. Zu bewältigen waren vier verschiedene Disziplinen: der 50-Meter-Lauf, der Weitsprung, der Ballweitwurf und der Ausdauerlauf. Die drei besten Disziplinen kamen dann in die Wertung.

Das Orgateam Christiane Beha und Sandra Fuchs freuten sich besonders über die erstaunlich vielen Urkunden bei den Mädchen. Schulsiegerin mit 1109 Punkten wurde Miriam Rheiner vor Sofia Duttlinger (951) und Emma Laube (930), alle drei Mädchen aus der Klassenstufe vier. Herausragende Sechste wurde Ida Dietsche, die als Zweitklässlerin 908 Punkte erreichte. Bei den Jungen wurde Leon Duttlinger Schulsieger mit 1081 Punkten vor Lars Kistler (986) und Nikita Lutsnikov (974), alle Drei aus der Klassenstufe vier.

88 Kinder aus den vier ersten Klassen nahmen an der Spieleleichtathletik teil, wo sie an verschiedenen Stationen sportliche Aufgaben, wie Zielwerfen, Hindernislaufen oder Sackhüpfen, zu meistern hatten. Jedes Kind erhielt als Anerkennung eine Urkunde.