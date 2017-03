Bonndorf Nach Erdrutsch: Strommast an der Wutachschlucht ist gefällt - Mit Video!

Aufgrund eines Erdrutsches war der 110.000 Volt starke Freileitungsmast nur noch acht Meter vom Abgrund entfernt. Spezialisten der Firma Edison und von Netze BW hatte in der vergangenen Woche den Strom von der Leitung genommen, und die Leitungsseile auch über der Schlucht abgehängt.

Am Dienstag wurde der vom Absturz in die Schlucht bedrohte 21 Meter hohe und rund fünf Tonnen schwere Mast ähnlich einem Baum mit Hilfe eines Schleppers vom städtischen Forst umgezogen, nachdem er zuvor von einem Spezialisten mit einem Schneidbrenner vom Sockel gelöst wurde.Die Fachleute hatten sich gefragt, wie sie den Mast sicher von der Abbruchkante des Hangs an der Wutachschlucht wegbekommen. Schon in der vergangenen Woche war klar, dass er gefällt werden muss, wie ein Baum. Was dann übrig bleibt sind rund zehn Tonnen Metallschrott. Üblicherweise wird ein Strommast von oben abgebaut, das verbot sich an dem gefährlichen Abbruch, der in der vergangenen Woche 50.000 Kubimeter Fels, Geröll und Baumriesen in die Wutachschlucht ergossen hat. Reinhard Jäger, Leiter Netzbetrieb West bei der Netze BW beschreibt im folgenden Video das Prozedere, während unter dem Mast Axel Hafner am Schweißgerät die vier Füße des Strommasts mit dem Schweißbrenner durchtrennt, Christoph Gemperlein schlägt die Flammen, die dabei das trockene Gras darunter immer wieder erfassen, aus.