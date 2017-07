Bonndorf Musical-AG des Bildungszentrums präsentiert erfolgreiche "Götterolympiade"

Seit Februar probte die Musical-AG des Bildungszentrums an ihrem neuen Stück "Götterolympiade", bei dem Individualität die Hauptbotschaft ist. Am Donnerstag konnte das Ensemble nun das Werk einem begeisterten Publikum im Paulinerheim präsentieren.

Seit Februar diesen Jahres probte die Musical-AG und der Chor des Bildungszentrums Bonndorf ein neues Musical, das traditionsgemäß die Arbeit dieser beiden Einrichtungen wirkungsvoll in einer gut besuchten Aufführung am vergangenen Donnerstag im Paulinerheim krönen sollte.

Unter der Leitung von Carolin Gleichauf und Markus Hägele präsentierten die Schülerinnen und Schüler der fünften, sechsten und siebten Klassen des Bildungszentrums Bonndorf mit einem eindrucksvollen Chor, zehn Solorollen und einer professionell agierenden Lehrerband das Musical: "Die Götterolympiade" von Cäcilia und Johannes Overbeck. In einer eigenen Bearbeitung eines zeitlosen Stoffes: "Jeder ist einzigartig, jeder ist individuell" und "Darum sind wir wie wir sind, so ganz und gar verschieden und nicht alle gleich", gestalteten die Schüler, motiviert angeleitet und inspiriert von ihrer Lehrerin Carolin Gleichauf, diese kindgerecht aufbereiteten Themen voller Begeisterung und enormem musikalischem Talent.

Die Rahmenhandlung ist schnell erzählt: Die Freundinnen Leni und Lara haben es einfach drauf. Gemeinsam mit ihrer Freundin Ashley führen sie am Bildungszentrum Bonndorf ihre Gang "Die Götter" an. Doch zu dritt ist es ihnen zu langweilig und sie suchen sich neue Mitglieder. Deshalb wird ein Casting veranstaltet und es werden nur Leute genommen, die auch richtig gut zu den Anführern passen. Und schon geht es los mit der Götterolympiade-reloaded.

Und was die jungen Talente zu bieten hatten, das überzeugte in jeder Hinsicht: Die beiden Schönen (Lena Lencer und Leonie Schnitzer) bezauberten mit ihrem Lied: "Ich will schön sein für die Liebe", die beiden Klügsten (Madlen Heringer und Johanna Reiner) mit "Vieles zu wissen, das genügt mir nicht". Die größte Gunst der "Götter" errang aber unbestritten Mika, der Popstar (Elena Raufer) mit dem Song "Dann ist da jemand" von Adel Tawil, der kurzerhand das Musical zusätzlich bereicherte. Aber auch Steff, der Partyheld (Maria Gromann) oder Sascha, der Stärkste (Johannes Clausnitzer) überzeugten mit ihrer Bühnenpräsenz und lockerten die Handlung quirlig und farbenprächtig auf.



Obwohl die Soufleuse Sophie Maier kurzfristig erkrankte und kein Ersatz gefunden werden konnte, stockte der Spielfluss nie und die Darsteller brillierten jederzeit durch tolle Textsicherheit, deutliche Aussprache und hervorragendes musikalisches Talent. Eine Glanzleistung, auf die nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrer und Eltern stolz sein durften. Ein herzlicher und lang anhaltender Applaus unterstrich dies immer wieder deutlich.