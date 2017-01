Bonndorf Morgendliche Enge im Bus als Normalzustand

Viele Schüler bekommen keinen Sitzplatz. Busfahrt läuft trotz Gedränge diszipliniert. Bus-Scouts sorgen ab sofort für Entspannung.

Bonndorf/Grafenhausen – Wenn Ingo Bauer aus der Geschäftsleitung des Bonndorfer Busunternehmens Vesenmayer morgens um 6.30 Uhr mit seinem Bus am Rathaus in Grafenhausen ankommt, hat er schon die erste Schicht hinter sich. Als Zubringer für Bonndorfer, die Freiburger Schulen besuchen, war er Richtung Bahnstation Seebrugg gefahren. Ein Service, der auf Betreiben des Bonndorfer SPD-Stadtrats Tilman Frank ins Leben gerufen wurde und Bonndorfer Kids, die nach Freiburg müssen, fast 40 kostbare Minuten mehr Schlaf schenkt.

Der Dorfplatz liegt noch in winterlicher Dunkelheit. Aus verschiedenen Ecken strömen Grafenhausener Schüler zur Haltestelle an der gegenüber liegenden Grundschule. Sie besuchen die Realschule in Bonndorf. "Wir fahren hier mit zwei Bussen, damit alle in die erste Stunde kommen", erläutert Ingo Bauer mit Verweis auf seinen Kollegen von der Südbaden Bus Gesellschaft (SBG), der zwei Minuten nach ihm Richtung Bonndorf gondelt.

Rund 150 von etwa 165 Schülern aus Grafenhausen und dem Oberen Schlüchttal sind an Donnerstagen zur ersten Schulstunde nach Bonndorf zu transportieren. Am Anfang des Schuljahres waren es noch ausnahmslos alle Schüler dieser Region, denn für die gesamte Realschule begann die Schule in der ersten Schulstunde. "Damit waren unsere Busse komplett ausgelastet", so Ingo Bauer. Er selbst muss ein bisschen darüber schmunzeln, dass kein Schuljahr beginnt, in dem dieses Thema nicht anfangs alle Schüler, deren Eltern, Lehrer und Busunternehmen beschäftigt. In diesem Fall habe man entschärfen können, nachdem Fabian Schwörer, Konrektor der Bonndorfer Realschule, den Stundenplan modifizierte, wie Ingo Bauer lobend hervorhebt.

Einige Schüler haben nun in der zweiten Schulstunde Unterrichtsbeginn. "Eigentlich sind spätestens im August alle Zahlen bekannt, so dass man mit einem sinnvollen Stundenplan und dem Einsatz der richtigen Busse diese Startprobleme eigentlich vermeiden könnte", meint Bauer. Ein Treffen und geeignete Kommunikation im Vorfeld würde da einiges bewirken können. Sehr freut sich der weit über Bonndorf hinaus bekannte Busführer deshalb auch über eine weitere Initiative von Fabian Schwörer: Die Einführung von Bus-Scouts.

Obwohl dieser kalte Donnerstagmorgen zur wärmenden Hampelei an der Haltestelle einladen könnte, stehen die rund 50 zusteigenden Schüler gesittet an, als Ingo Bauer eine viertel Stunde später zur Fahrplanzeit die paar Meter vom Rathaus zur Schule an die Haltestelle fährt. "Heute fährt der Chef. Die Schüler wissen schon, dass ich streng bin", sagt er mit einem breiten Grinsen. Aber der Vater von zwei Söhnen meint es absolut ernst. "Wir haben hier Null Zerstörung und das liegt daran, dass wir konsequent sind." Vor einigen Jahren habe man einen Schüler erwischt, der Sachbeschädigung begannen hatte. "Die Schule, die Regionalgesellschaft und wir als Busunternehmer haben damals zusammengestanden und diesen Schüler vier Wochen lang nicht befördert. Die Maßnahme ist sowohl bei den Eltern angekommen als auch bei den Kindern. Seither hatten wir nie mehr Probleme." Beispielhaft war das für ihn damals und er wünscht sich, dass solch ein Austausch immer funktioniert. Einmal sei die Elternbeschwerde schnell via Schule zum Busunternehmen gekommen, weil der Fahrer einige Kinder "stehen gelassen" habe. Dabei hatte der Fall anders gelegen: Diese Schüler waren mit Absicht nicht mitgefahren, weil sie die Klassenarbeit in der ersten Schulstunde "versäumen" wollten.

Solche und andere Schülerstreiche wird es vermutlich immer geben. Auffällig ist aber auch im Bus, wie diszipliniert die Schüler mit ihren Kameraden umgehen. Trotz räumlicher Enge gibt es zumindest an diesem Morgen kein "Geschubse" und es dringen auch keine verbalen Entgleisungen nach vorne Richtung Fahrer. Maren Preiser ergattert noch ein Notsitzchen zwischen zwei Sitzreihen. "Ich fahre seit der fünften Klasse nach Bonndorf und habe noch nie einen regulären Sitzplatz bekommen, weil ich später zusteige", meint sie schulterzuckend. Gegen diese Neuntklässlerin ist der Sechstklässler Simon Rheiner aus Ebnet ein ganz alter Haase. Er fährt schon immer, von der ersten Klasse an, mit dem Schulbus. "In der Grundschule war mein Schulranzen schwerer. Aber ich hatte immer einen Sitzplatz, weil ich erst in der zweiten Schulstunde angefangen habe", zählt er Vor- und Nachteile der Busfahrphasen in einem Schülerleben auf.