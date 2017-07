Bonndorf Moderatorin Annette Krause über Baden: "Hier ist die Welt noch in Ordnung"

Moderatorin Annette Krause ist derzeit mit dem SWR-Team auf Expedition in der Region rund um Bonndorf. Im Interview spricht sie über ihre Eindrücke, die Arbeit beim Fernsehen und die Schönheit ihrer Heimat Baden.

Frau Krause, Sie sind ursprünglich Freiburgerin. Wie geht es Ihnen denn als Badnerin im württembergischen Stuttgart, bei den Schwaben?

Mittlerweile großartig. Aber Sie hören es schon heraus, ich habe meine Zeit gebraucht. Also ich fühle mich da tatsächlich sehr wohl. Wir sind ja wirklich dieses Bindestrich-Land, das denke ich längst zusammen gehört. Der Südwesten, egal ob Baden oder Württemberg, ist einfach großartig.

Das müssen Sie natürlich sagen, dennoch, was war Ihr erster Kulturschock?

Also ich sage das ehrlich, als ich damals von Karlsruhe kam und ich in Stuttgart angefangen habe zu studieren, war der erste Kulturschock, dass es praktisch nirgends etwas gab, wo man unter freiem Himmel etwas trinken gehen konnte. Das war alles fein reglementiert. Mittlerweile hat sich das total gewandelt, ist Suttgart auch eine andere Stadt. Wenn man in Stuttgart ist, muss man sich überdies auch erst einmal an die Kehrwoche gewöhnen.

Wenn sie jetzt hier in die Region zurückkommen, befallen Sie dann dennoch heimatliche Gefühle?

Total. Ich glaube, die sind auch da, weil ich wirlich meine Kindheit in Freiburg verbracht habe. Der Kaiserstuhl und diese ganzen Ecke, wo ich als Kind mit meinen Eltern gewandert bin, auch mit den Weinbergen und auch das, was man hier isst und hier trinkt, assoziiere ich mit meiner Kindheit. Deshalb komme ich auch total gerne hier her.

Sie sind nun erstmals speziell in dieser Gegend: Was waren denn Ihre ersten Eindrücke, wenn Sie durch Bonndorf gefahren sind?

Wir sind ja über dieses Hochplateau gefahren und es war sehr hell und sonnig, sehr ländlich auch, aber hier ist irgendwie die Welt noch in Ordnung, hat man den Eindruck.

Hier in der Schlucht beim ehemaligen Kurbad Bad Boll sind wir in wilder Natur, es war eine Parklandschaft, die zur renaturierten Kulturlandschaft zurückgebildet wurde. Sie haben von Matthias Wider Gedankengemälde erstellt bekommen, wie mondän der Ort vor 100 Jahren war...

Das ist toll. Herr Wider macht das klasse. Er hat wirklich den Moment generiert, wo ich mit ihm in eine Zeitreise eingetaucht bin. Ich habe die Leute vor mir gesehen in ihren Reifröcken und wie die Geräusche dazu gekommen sind. Das finde ich bizarr hier. Jetzt ist das ja eine wilde, wunderbare Natur und davor war hier so ein florierender Kurbetrieb. Ich wusste das auch gar nicht. Das ist auch das Schöne, wenn man bei der Expedition unterwegs ist, dass man wirklich auch neue Dinge vor der eigenen Haustüre kennenlernt.

Wie groß sind Ihre Chancen, beim Programm mitzumachen?

Einbringen kann sich jeder, mit Hinweisen, ob man dies oder jenes mit aufnehmen kann, da sind wir ein sehr gutes Team. Aber es ist schon wie auf einem Schiff, es muss einen Kapitän geben. Jeder hat in so einem Team seine Aufgabe. Meine ist, stellvertretend für einen Zuschauer, die richtigen Fragen zu stellen, dafür zu sorgen, dass die Leute, die sich mit mir unterhalten, wohl fühlen und das gemeinsam zu erleben.

Das heißt Sie, Ihre Gefühle und Ihre Wahrnehmung sind entscheidend für das, was der Zuschauer dann erfahren kann?

Ein Stück weit schon. So verstehe ich mich auch. Das möchte ich auch persönlich machen und auch eine Meinung dazu habe. Es ist für mich eines der obersten Gebote, nichts über die Lippen zu bringen, was ich nicht wirklich denke. Wenn mir etwas nicht gefällt, sage ich das auch. Aber wir sind natürlich vor allem an schönen Orten.

Was Sie über Ihre Rolle als Moderatorin gesagt haben, wissen vielleicht viele Zuschauer auch nicht: Sie ordnen sich durchaus unter den Redakteur, Jochen Schmid, der die Fäden in der Hand hat?

Absolut. Das muss schon so sein. Ich sehe mich auch als Teil von einem Team und so sehen wir uns eigentlich alle. Das ist auch das Schöne am Fernsehen. Wir sind jetzt gemeinsam hier, da ist der Kameramann, der Tonkollege und die Maskenbildnerin. Keiner ist besser oder hat Anspruch darauf, behandelt zu werden, wie ein rohes Ei. Wir gehören alle zusammen und versuchen, an einem Strang zu ziehen. Manchmal ist das natürlich auch stressiger, wenn es Mal regnet und stürmt, kalt ist oder nicht funktioniert, kann man schon auch Mal an die Grenzen kommen.

Sie reden mit den Menschen, sind im Fluss und dann müssen Sie wiederholen, wenn die Aufnahme nicht so geworden ist, wie es sich der Redakteur vorgestellt hat. Wie machen Sie das, dass Sie daran wieder ohne Bruch anknüpfen?

Indem ich mir immer sofort sage und das sage ich auch meinen Gesprächspartnern: ‚Wir vergessen alles und zwar sofort.‘ Man muss wirklich im Moment neu da sein. Das ist manchmal nicht ganz einfach, wenn es das 15. Mal ist. Aber es ist wichtig, dass man immer wieder versucht, von neuem neugierig zu sein. Das ist jeweils wieder ein Neuanfang.

Sie fragen sehr spontan. Bereiten Sie sich denn auch vor, oder lassen Sie sich von Ihrem Eindruck und Ihrem Gefühl leiten?

Es ist so eine Mischung und ich glaube, das ist ganz gut. Man muss so ein bisschen etwas wissen. Das mache ich mit dem Regisseur auch zusammen, da hinterfragt man, was die Geschichten dahinter sind. Aber dann ist auch immer wieder die Frage, was berührt mich dabei, was finde ich in diesem Moment tatsächlich auch spannend.

Reisen Sie dem, was Sie beruflich kennenlernen, manchmal auch nach, um das alles auch nochmal ganz privat zu erfahren?

Das wünsche ich mir, wirklich (lacht). Wir entdecken, ohne Witz, so wahnsinnig schöne Sachen, dass ich mir oft denke, privat nochmals hinkommen zu müssen, beispielsweise nur mit meinem Mann. Im Moment fehlt mir tatsächlich die Zeit dazu. Um so mehr genieße ich, dass ich den Luxus habe, das Tolle auch erleben zu dürfen im Beruf. Und was bei dem Format auch sehr schön ist, dass wir wirklich Mal eine Woche in einer Gegend sind. Hier sind wir abends alle zusammen im Restaurant und können mit den Leuten schwätzen. Man taucht also eine Woche in eine Region ein.

Wenn Sie es denn Mal schaffen, privat unterwegs zu sein, werden Sie dann auch häufig angesprochen, oder haben Sie das Glück, oft übersehen zu werden?

(Lacht.) Wenn wir als Team unterwegs sind, ist es kaum möglich, übersehen zu werden. Ich arbeite sehr, sehr lange für den SWR und da hat man ein Gesicht, was schon bekannt ist und die Leute bemerken das auch. Manche schauen einen an, drehen sich um und denken, ‚irgendwoher kenne ich die‘. Aber das gehört dazu und in den meisten Fällen sind das nette Begegnungen.

Inzwischen sind einige Stunden vergangen. Sie sind aufgetaucht aus der Wutachschlucht. Jetzt sind wir bei Biancas Hofladen zwischen Bonndorf und Münchingen. Etwas, was Sie in Stuttgart so wahrscheinlich nicht finden...

Es gibt durchaus in Vororten von Stuttgart Hofläden. Aber was uns hier bei Bianca Güntert erwartet, ist ein Männer-Vesper. Darauf bin ich natürlich gespannt. Und ich finde es auch interessant, mit einer Metzgermeisterin zu sprechen, also mit einer Frau, die sicher eine interessante Lebensgeschichte hat und sich mit Biancas Hofladen ihren Lebenstraum verwirklicht. Sie hat nur Produkte auf der Region und was auch schön ist, man kommt hier auf den Hof und ist hier sofort umgeben von der Familie. Das ist total nett.

Sie haben inzwischen mit Bianca Güntert den Tisch gemeinsam gedeckt, für Familie und Freunde und mit ihnen gegessen. Wie hat es denn geschmeckt?

Super. Alleine wegen der Bonndorfer Knacker käme ich wieder hier her.

Nach so einem Tag hat man dann aber auch Hunger, oder?

Ja, das ist ein bisschen das Gemeine. Ich darf dann wenigstens Mal ein bisschen probieren, aber ich weiß ja, das ganze Team steht außen herum. Die haben auch einen langen Tag und müssen zuschauen. Aber wir gehen dann ins Hotel zum gemeinsamen Essen und dann gibt es für alle etwas.

