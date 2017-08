Bonndorf Mobilität geht auch auf dem Land mit dem Bus

Serie So lebt man in Bonndorf (Verkehr2): Wer auf dem Land lebt, braucht ein Auto, möchte man meinen. Viel geht aber auch mit dem Öffentlichen Personennahverkehr.

Es ist ein ganz normaler Mittwoch in den Sommerferien. Um 14.33 Uhr fährt der Bus von der "Alten Post" aus, also direkt am Rathaus los in Richtung Kreiststadt Waldshut-Tiengen. Bruno Hauser, eigentlich Rentner, sitzt am Steuer. „Einmal pro Woche fahre ich, immer mittwochs. Da kommt man unter die Leute, hat noch eine Aufgabe und bessert die Rente auf“, erzählt er. Nach unten ins Tal wird diese Fahrt allerdings einsam.

Von Bonndorf ins drei Kilometer entfernte Wellendingen ist wenigstens ein Mitfahrer im Bus. Ohne Fahrgast geht es weiter Richtung Obere Alb, über Wittlekofen nach Bettmaringen. Dort steigt ein einzelner Gast zu. Durch das romatische Schlüchttal mit engen Kurven und beeindruckenden Felswänden, an denen Bruno Hauser den modernen 50-Sitzer souverän vorbei lenkt, bleibt er der Einzige. Die Umleitung im Tal vor dem Holzbruch, den das Unwetter 14 Tage zuvor verursacht hat, führt nur während der Ferienzeit zum Bahnhof in Lauchringen. Dort verliert der Busfahrer aus Passion auch diesen Fahrgast.

Über Tiengen am Grenzstau in Waldshut vorbei zur Wendeplatte wird es noch ein einzelner Zusteiger für den Bus sein. Zwei Fußgängern winkt Hauser zwischendrin und sie grüßen zurück. „Das ist ein Bonndorfer, der ist auf dem Weg nach Oben wieder dabei“, freut sich Bruno Hauser. Ankunft am Busbahnhof in Waldshut: 15.41 Uhr, Empfang beim Waldshuter Tarifverbund (WTV) von Geschäftsführer Lothar Probst und Geschäftsstellenleiter Sebastian Nieselt.

Wie funktioniert der ÖPNV? „Ich war überrascht, wie komplex die ÖPNV-Welt ist. Man kommt mit 1000 Ideen, wo und warum der Bus öfter fahren könnte und muss feststellen, dass sich unheimlich viele Sachen gegenseitig bedingen und selbst kleine Änderungen sehr schwierig sind.“ Das gibt Sebastian Nieselt unumwunden zu, nachdem er seinen neuen Job vor sechs Wochen angetreten hat. Leidenschaft ist vom Geschäftsführer Probst zu spüren. „Allein ist man gar nichts und nur gemeinsam als Partner im Rahmen der jeweiligen finanziellen Möglichkeiten kann man etwas bewegen. Dabei steht stets der Kunde und potenzielle neue Kunde im Mittelpunkt“, sagt er.

Unermüdlich sucht Probst die gute Koordinierung mit den Nachbarverbünden, denn garade an den Kreisgrenzen, die Angestellte und Schüler für den Wirkungsort ihrer Wahl überschreiten, müssen sich verschiedene Systeme verzahnen können. Fast verdoppelt haben sich die Fahrgastzahlen bei den Erwachsenen, die Zeitkarten benutzen, in den vergangenen 15 Jahren beim WTV selbst. Es sind zwei wichtige Service-Elemente, die Probst hervorhebt: „Wir brauchen einen regelrechten Takt, damit sich die Menschen darauf einstellen können.“ Der Abstand dürfe jeweils höchstens zwei Stunden betragen. „Wir müssen auf die Bedürfnisse der älter werdenden Menschen eingehen. Dass sich 80-Jährige über hohe Stufen quälen, geht einfach nicht.“ Deshalb wurden Niederflurbusse eingeführt, inzwischen sind es über die Hälfte.

Welche Rolle spielt die Schülerbeförderung? Im Rahmen seiner Tätigkeiten hat Lothar Probst Tiefe Einblicke in die gesamte Kommunalpolitische Welt des Landkreise. Wo Schulen sich in ihren Stundenplangestaltungen einst nicht für eine sinnvolle Einteilung im Hinblick auf die Schülerbeförderung interessiert haben, setzt ein Umdenken ein: Der Konkurrenzkampf um Schüler ist in vollem Gange. Jeder, der in sinnvoller Zeiteinheit in einer Schule ankommen könnte, ist ein potenzieller Schüler. Tatsächlich ist die Schülerbeförderung mit großem Abstand das Kerngeschäft des WTV, an die 160 000 Schüler im Kreis haben Zeitkarten. Die jeweilige Reaktion auf Überbelegung, wie sie zu Anfang jedes Schuljahres beobachtet werden kann und alle Jahre wieder Eltern auf den Plan ruft, wird schnell gelöst, durch den Einsatz von Zusatzbussen oder auch Stundenplanumstellungen. Im Hinblick auf teils verschwindende Kleinst-Grundschulen, lehnt sich Probst gerne aus dem Fenster: „Eines kann ich garantieren, wir bringen jeden Grundschüler zu seiner Schule.“

Wie sieht die künftige Anbindung Bonndorfs aus? „Wir sind von überallher am Ende der Linien“, sagt Bürgermeister Michael Scharf. Um daraus entstehende Verwirrungen abzubauen, nämlich etwa eine Ankunft beim Schwarzwaldhotel und die Weiterfahrt an der Schule, ist nun eine zentrale Bushaltestelle unterhalb des Schulzentrums geplant, die jeder Bus anfahren soll. „Das ist nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen für die Schüler wünschenswert“, sagt Scharf. Zur Diskussion und Vorstellung des Konzepts sind im September die Fachleute Lothar Probst und Klaus Albietz von der Südbaden Bus GmbH, „vor deren persönlicher Arbeitsleistung ich höchsten Respekt habe“, in den Gemeinderat eingeladen. „Wünschenswert ist viel, aber wir müssen uns am Bedarf orientieren“, sagt Probst zu vielen weiteren Hoffnungen, die in kürzeren Taktabständen oder früheren Beförderungsmöglichkeiten, beispielsweise zur Schichtarbeit bei Dunker, hochkommen. Und auch darin erfährt er Unterstützung durch den Bürgermeister. „Wir sind im ländlichen Raum und müssen uns auch selbst um Mobilität kümmern, was die Menschen auch tun. An dem Willen von Lothar Probst scheitert es nie. Er rechnet aus, was der Zusatzeinsatz kostet und die Gemeinde kann dann entscheiden.“