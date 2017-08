Bonndorf Mit dem Ranger durch die Wutachschlucht

Ungewöhnliche Eindrücke bei geführter Wanderung von Boll zur Wutachmühle bei Ewattingen. Entstehung der Schlucht und Geschichte von Bad Boll

Bonndorf/Wutach – Viele Menschen sind skeptisch, wenn es um geführte Wanderungen geht. Schließlich will man Natur und Ausblick möglichst ungestört genießen. Das scheint bei der Tour mit Wutachranger Martin Schwenninger anders zu sein. Sie erfreut sich gerade bei Touristen großer Beliebtheit. Die Redaktion war diesmal mit dabei und erfuhr dabei vieles über Flora, Fauna, Geologie und die Geschichte von Bad Boll.

Pünktlich um 10 Uhr hatte sich die bunt gemischte, 18-köpfige Gruppe am Wanderparkplatz Boll eingefunden. Martin Schwenninger gab kurze Erläuterungen zur etwa zehn Kilometer langen Tour zur Wutachmühle und wo er anhalten wird, um sein Wissen weiterzugeben: "Wenn es jemand aus der Gruppe besser weiß, kann er sich gerne melden. Ich habe Mut zur Lücke, viele Dinge weiß ich nicht. Manche der über 1000 Pflanzen und 10 000 Tierarten sind selbst für Expertern schwer zu bestimmen", erzählte der Ranger.

Ein Blick auf die Füße der Wanderer macht gleich deutlich, dass die Ausrüstung stimmt. Bei der Tour auf der Südseite geht es weite Strecken durch schattenspendenden Wald. "Es ist nicht ehrenrührig, mit Stöcken zu laufen", merkt Schwenninger noch an, bevor es mit geschulterten Rucksäcken Richtung Schlucht und der "wütenden Aach" ging.

Martin Schwenninger erzählt, wie die Schlucht vor 10 000 bis 15 000 Jahre entstand und es in der "jungen Schlucht" bis heute Erdrutschungen von den steilen Hängen gibt, dabei Erde, Bäume und manchmal auch Felsen mit ins Tal stürzen. "Das Wasser der Wutach nimmt Erde und Geröll dann mit", erklärt der Ranger, der auch Förster im Staatswald ist. Spektakuläre Abgänge wie im Frühjahr bei Boll seien eher selten. Dennoch macht er in diesem Zusammenhang auf die Gefahren aufmerksam. "Aber wir wollen die wilde Natur, da muss man es in Kauf nehmen, wenn mal ein morscher Baum umstürzt. Aber letzte Sicherheit gibt es nie, wenn man draußen in der Natur unterwegs ist", sagt der erfahrene Naturschützer. Gedenksteine entlang des Wanderwegs erinnern an Unfälle mit tödlichem Ausgang.

"Wir sind öfter bei geführten Wanderungen dabei, die Rangertour wollten wir unbedingt machen. Da erfährt man Dinge, die man nicht beachten würde, wenn man allein wandern würde", sagen Bernd Haber und Silke Jörns. Wie leben sonst in Neustadt an der Weinstraße, machten jezt aber Urlaub in St. Märgen. Bernd Haber zeigt sich beeindruckt vom "Grand Canyon des Schwarzwaldes", owohl er den echten in den USA schon gegangen ist.

Cord Kopp aus der Nähe von Frankfurt und Margit Kunz aus Homburg im Saarland, genießen ihren gemeinsamen Urlaub in der Sommerau bei Bonndorf. Sei haben sich spontan für die Rangertour angemeldet und erfreuten sich an schroff aufsteigenden Felswänden ebenso, wie an der idyllisch dahinplätschernden Wutach. Im Fernsehen wurden Claudia und Hubertus Stoppok aus Kadelburg (Kreis Waldshut) auf den Wutachranger aufmerksam. Sie nutzten ihren Urlaub, um hautnah dabei zu sein. "Der Ranger legt ein ganz schönes Tempo vor", merkten die beiden an.

Michaela Senda del Castillo aus Steinen im Wiesental hat sich eigens für die Tour freigenommen. Sie wandert mit ihrem Mann gerne im Schwarzwald und entdeckte die Rangertour im Internet: "Ich finde die Tour ganz cool. Man erfährt einfach ganz andere Sachen, so wie die Geschichte über Bad Boll."

Früher habe er gedacht, dass er die Aufgaben des Wutachrangers in der Schlucht bald satthaben werde. "Heute ist die Aufgabe aktueller denn je. Es kommen viele Experten, unterschiedliche Medienvertreter und Wandergruppen. Das macht mir immer noch Freude", sagt Martin Schwenninger.

Geführte Wanderung

Bildergalerie im Internet:

Für die Tour durch die Wutachschlucht mit Ranger Martin Schwenninger ist gutes Schuhwerk und Rucksackverpflegung erforderlich! Treffpunkt für Interessenten ist während der Wandersaison bis Ende September jeweils dienstags um 10 Uhr am Wanderparkplatz Boll. Höchstteilnehmerzahl sind 25 Personen, außer dem Busticket (2,40 Euro) entstehen keine Kosten, die trägt der Landkreis Waldshut. Für Inhaber der Konus-Gästekarte ist der Bustransfer von der Wutachmühle mit dem Linienbus zurück nach Boll kostenlos. Info und Anmeldung unter der Telefonnummer 07703/91 94 12 oder per E-Mail (martin.schwenninger@gmx.de).

Pegelstände und mondänes Bad