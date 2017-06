Bonndorf "Mir macht Allgemeinmedizin Spaß", sagt Dr. Jürgen Meyer aus Bonndorf m Interview

Jürgen Meyer ist Allgemeinmediziner, hat eine Praxis in Bonndorf und denkt auch mit 68 Jahren noch lange nicht an den Ruhestand.

Herr Meyer, Sie haben seit zehn Jahren eine Praxis für Allgemeinmedizin hier in Bonndorf. Wie hat es Sie nach städtischem Leben, nach Worms und Freiburg, hierher verschlagen?

Ich bin ja ein gebürtiger Großstädter, nämlich in Düsseldorf geboren, und es hat mir in Großstädten nie besonders gut gefallen. Ich habe lange Zeit in Worms außerhalb gewohnt, autark, mit eigenem Brunnen und spezieller Stromversorgung. Und ich bin sehr gerne hierher in diese schöne Umgebung gekommen.

Wenn Sie so etwas außerhalb der Stadt gewohnt haben, mit eigenem Brunnen und eigener Stromversorgung: Sind Sie denn das, was man einen ’Öko‘ nennt?

Ich war es vielleicht mal zeitweise. Mein Ex-Schwiegervater war Landwirt. Er hat Gemüse angebaut. Und natürlich gab es in den 70er und 80er Jahren Diskussionen über Spritzmittel und Unkrautvernichtungsmittel. Ich war auch eine Zeit lang bei den Grünen damals. Aber als Landwirt kann ich es mir nicht leisten, dass eine ganze Ernte kaputt geht. Insofern würde ich das modifizieren.

Wie spiegelt sich denn Ihr Bewusstsein als Verbraucher nieder?

Als Verbraucher nehme ich überwiegend Bioprodukte. Aber ich bin auch hier zurückhaltend. Ich habe drei Kinder und Bioprodukte sind immer sehr viel teurer. Das kann sich nicht jeder leisten. Ich hatte letztens Karotten zu einem Kilopreis von sieben Euro gesehen. Das ist für mich alleine kein Problem, aber eine Familie kann sich so etwas nicht leisten.

Als Hobby machen Sie Schreinerarbeiten nach alter Tradition, also mit möglichst wenig Maschinen. Hat das für Sie etwas Meditatives?

Ja. Wenn man mal eine Stunde etwas hobelt, bis es die richtige Krümmung hat, ist das meditativ. Und man sieht hinterher, was man gemacht hat. Das ist auch in der Medizin so. Zum Beispiel die Chirurgie ist ein Fach, in dem ich hinterher sehe, was gemacht worden ist.

Sie sind aber nicht Chirurg geworden, sondern Allgemeinmediziner. Warum?

Weil Allgemeinmedizin vielseitiger ist. Egal, welches Fachgebiet ich nehme, alle sind sehr begrenzt. In der Allgemeinmedizin hat man von allem etwas. Ich könnte mir schwer vorstellen, als Augenarzt tätig zu sein und immer sehr ähnliche Abläufe ableisten zu müssen. Man verdient vielleicht mehr in den Fachgebieten, aber Allgemeinmedizin macht mir einfach Spaß.

Was empfehlen Sie Ihren Patienten, wenn die von einer ‚Sünde‘, die ihnen eigentlich gar nicht guttut, nicht lassen können?

Ich nehme das nicht als Sünde so ernst, versuche es aber zu besprechen. Ich war eben in Vertretung bei einem 80-jährigen Patienten, der Durchblutungsstörungen hat, aber weiter raucht. Es war ein sehr sympathischer, lustiger Mann und ihm macht das Rauchen einfach Spaß. Ich denke, soviel wird er in seinem Alter nicht mehr ändern können. Wenn er jetzt weiter raucht, er hat Genuss dran, dann ist das wichtiger, als nur darauf zu achten, was er nicht darf. Das ist dann sehr quälend. Es gibt viele Patienten, die sich ständig damit beschäftigen, was gesund ist. Das vermiest einem den Spaß am Leben.

Viele Praxen finden keinen Nachfolger, bei gleichzeitig mehr Senioren. Ist Ihnen Angst um die medizinische Versorgung auf dem Land?

Ich glaube nicht, dass es schwierig ist, die Menschen zu versorgen. Man kann heute mit modernen Methoden viele Untersuchungen delegieren. Es gibt Länder mit wesentlich niedrigerer Arztdichte und es funktioniert auch. Dann gibt es eben wie früher die reisenden Hebammen oder Gemeindeschwestern, die auch einen Teil der Funktionen übernehmen können.

Sie sehen dabei auch kein ständepolitisches Problem?

In unserem hierarchischen System ist verankert, dass bestimmte Dinge nur von Medizinern gemacht werden sollen. Ich kenne einige Krankenpfleger und -schwestern, die in der Schweiz gearbeitet haben, da ist es ganz anders. Die dürfen Infusionen legen, die können eigenständige Entscheidungen treffen in bestimmten Bereichen. Davon können wir lernen.

Macht Ihnen Ihre Arbeit Freude?

Ja, meine Arbeit macht mir Spaß. Sonst hätte ich schon aufgehört. Im Augenblick habe ich auch keinen Wunsch nach Ruhestand. Es ist sicher einmal schön, ein paar Wochen ohne Zeitdruck arbeiten zu können, aber immer Urlaub zu haben, ist ja auch nichts Schönes.

Gibt es für Sie eine Lebensregel, die Sie auch Patienten anraten würden?

Bewegung tut eigentlich jedem gut, spazieren, radfahren, wandern oder im Alltag mal die Treppen nehmen statt des Aufzugs. Jeder muss herausfinden, was ihm Spaß macht. Das Genießen sollte im Leben aber immer dabei sein. Man muss sich manchmal, wenn man etwas erreichen will, ein bisschen quälen, aber man sollte auch nicht vergessen, dass man auch Essen und Trinken genießen kann. Und auch wenn man sich um Bewegungsausgleich bemüht, soll der Spaß machen.

Als Mediziner sind Sie auch Begleiter in den Tod. Hat sich mit diesem Erleben Ihr Verhältnis zum Leben verändert?

Ganz sicher. Man lernt ja immer wieder Menschen kennen, die Nah-Todeserfahrungen haben und die im Sterbeprozess sind, also die wissen, dass sie bald sterben werden. Von denen kann man unheimlich viel lernen. Ich war ja auch in der Pathologie tätig. Da hatten wir nur mit Toten zu tun. Eine Todesursache, warum der Mensch zu dem Zeitpunkt gestorben ist, findet man relativ selten. Sterbende sagen oft, dass sie beispielsweise noch dringend etwas mit den Kindern bereden wollen und sterben anschließend. Also ich hätte nach dem, was ich erfahren habe, keine Angst vor dem Sterben, vielleicht vor dem Kranksein. Wie es dann weitergeht, muss ich mir noch überlegen. Da gibt es ja interessante Ansätze. Das ist aber ein weites Feld.

Zur Person

Jürgen Meyer, 68, ist Allgemeinmediziner, der sich vor zehn Jahren in Bonndorf niedergelassen hat. Er hatte vorher eigene Praxen in Worms und Freiburg und ist unter anderem wegen der größeren Nähe zum Bodensee nach Bonndorf gezogen. Dort hat der Sohn seiner Lebenspartnerin einen großen Reiterhof, wo der passionierte Hobbyreiter gerne seinen Ausgleich sucht. Meyer ist Vater dreier Kinder.