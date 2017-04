Bonndorf Markus Weishaar ist der Neue im Bonndorfer Gemeinderat

Markus Weishaar folgt im Bonndorfer Gemeinderat in der CDU-Fraktion auf Birgitta Stephan. Der 29-Jährige absolviert derzeit neben seinem Beruf als Elektriker ein Masterstudium im Wirtschaftsingenieurwesen. Er spricht über sein neues Amt und was er in Bonndorf bewegen möchte.

Bonndorf – "Ich werde es erst einmal hinein finden. Alle anderen haben drei Jahre und mehr Erfahrung." Das sagt der 29 Jahre junge Familienvater Markus Weishaar über seine Tätigkeit als neuer Gemeinderat in der CDU-Fraktion in Bonndorf. Er rückt nach für Birgitta Stephan, die wegen Wegzugs aus Bonndorf mit der gestrigen Gemeinderatssitzung ihr Mandat niederlegen musste.

Aufgewachsen in einem der Aussiedlerhöfe zwischen Bonndorf und Gündelwangen ist der Ingenieur nach Studium in Ulm und Stuttgart wieder im Elternhaus angekommen. Viel hat Markus Weishaar mitgeholfen beim Umbau für die eigene Wohnung im Obergeschoss und die getrennte Wohneinheit für die Eltern im Erdgeschoss. Dazwischen war er für seine Firma (Bosch-Packaging in der Schweiz) viel im Ausland, in Brasilien und China, Dubai, USA und der Türkei. "Das habe ich in Abstimmung mit meiner Frau gemacht. Es war mir wichtig, dass wir das gemeinsam entscheiden und auch leben können." Seit der Geburt des Sohnes Leo habe er die Reisetätigkeit eingeschränkt. Nach dem "Ulmer Modell" hatte der Bonndorfer in viereinhalb Jahren sowohl den Gesellenbrief als Elektriker, als auch seinen Bachelor ablegen können. Derzeit ist er parallel zum Beruf beschäftigt mit dem Masterstudium in Wirtschaftsingenieurwesen, wofür eigentlich nur noch die Master-Thesis fehlt. "Für mich war das die logische Ergänzung, wenn ich bei der strategischen Entwicklung eines Unternehmens mit wirken will", sagt er. Dabei ist für ihn Bonndorf als Heimat gesetzt. "Wenn man bereit ist, eine dreiviertel Stunde zu pendeln, gibt es im Einzugsbereich eine Menge interessanter Firmen. Ich finde besonders die kleineren und mittelständischen Firmen spannend. In denen kann man noch etwas bewegen."

Das möchte er auch als neuer Gemeinderat. Mit dem Wahlkampf hätten sich ihm ganz andere, neue Problemstellungen eröffnet, die er als Schüler und Vereinsmitglied (Realschule, TG, Stadtmusik, Guggenmusik, DLRG) so gar nicht wahrgenommen habe. "Die Diskussion um Bauplätze in Wittlekofen oder Ortsflucht aus Dillendorf hätte ich ohne unsere Wahlkampftermine gar nicht mitbekommen."

Markus Weishaar war einer der Kandidaten, die nicht erst mühsam gesucht werden mussten. "Ich konnte es mir sehr gut vorstellen, mich für Bonndorf einzubringen und aktiv daran mitzuarbeiten, dass die Stadt so attraktiv bleibt, wie sie ist." (Siehe Infokasten auf dieser Seite.) Das Einarbeiten in die verschiedenen Sachgebiete dürfte Markus Weishaar nicht schwerfallen. Er war ein guter Schüler, gibt er auf Nachfrage zu. Und nein, er habe nicht viel gelernt. "Wenn ich mir etwas durchlese, behalte ich das", sagt er fast ein wenig entschuldigend. Ein Streber sei er dennoch nicht gewesen. "Dafür habe ich zu viele Streiche mitgemacht", meint er und erzählt als ehemaliger Schüler des Technischen Gymnasiums in Neustadt von Schwammschlachten.

"Freundlich und hilfsbereit" sei er, attestiert er sich selbst, aber er habe auch einen gewissen Ehrgeiz. Zwar sei er eher extrovertiert. Seine Strategie in einem neuen Umfeld verrät aber mindestens eine schon fast abgeklärte Umsicht. Wie ist er bei den vielen Auslandsaufenthalten als Ingenieur mit den sehr unterschiedlichen kulturellen Vorstellungen der Menschen zurechtgekommen? "Da sollte man zunächst eine gewisse Zurückhaltung an den Tag legen, sich die Dinge erst einmal anschauen und sich langsam hineintasten. Und man sollte fähig sein, sich Fehler einzugestehen und sich auch zu entschuldigen dafür." Wenn man sich auf den Gegenüber einlasse und so offen bleibe, dass man seine Meinung nicht aufdrücken müsse, sei das hilfreich für eine gute Kommunikation. Dass dann der Umgang mit konsensorientierten Chinesen, die nicht "nein" sagen dürfen und hierarchiegewohnten Türken ein unterschiedlicher ist, sei logische Konsequenz aus den Beobachtungen.

Mit veränderten Situationen umgehen zu lernen hat Markus Weishaar, nicht zuletzt als junger Familienvater, erlebt. "Wenn ich nach einem langen Arbeitstag heimkomme und unser Leo mit mir lacht, fällt alles von mir ab. Aber der Alltag ist auch viel stressiger geworden. Man hat viel weniger Schlaf und viel mehr Verantwortung. Das ist aber insgesamt auch ein schönes Gefühl." Seine Frau Julia Weishaar würde an ihm besonders mögen, dass er sie zum Lachen bringen kann, "und dass ich da bin". Und was mag er an ihr? "Alles!"

Zur Person

Person: Markus Weishaar, 29, ist Nachrücker im Gemeinderat. Bisher ist der am Montag bei der Gemeinderatssitzung vereidigte Bonndorfer kein Mitglied der CDU. Er ist seit 2015 verheiratet und Vater eines Sohnes. Der Ingenieur macht derzeit neben seinem Beruf den Master. Er ist bei der Guggenmusik und auch Mitglied in der Kolpingfamilie.

Markus Weishaar, 29, ist Nachrücker im Gemeinderat. Bisher ist der am Montag bei der Gemeinderatssitzung vereidigte Bonndorfer kein Mitglied der CDU. Er ist seit 2015 verheiratet und Vater eines Sohnes. Der Ingenieur macht derzeit neben seinem Beruf den Master. Er ist bei der Guggenmusik und auch Mitglied in der Kolpingfamilie. Ideen: Bewahren möchte Markus Weishaar die Lebensqualität, die er an Bonndorf schätzt: Es gäbe viele Geschäfte, der tägliche Bedarf und einiges darüber hinaus könne mühelos gedeckt werden. Der Ortskern könne sich sehen lassen, mit Japanischem Garten, der auch zur Attraktivität beitrage. Die Dorfgemeinschaften funktionierten, das Vereinsangebot sei vielfältig und Bonndorf bezüglich Schulzentrum und Kindergärten gut aufgestellt.

Weiterentwickeln möchte er langfristig das Schulangebot. "Ich bin zwar ein Freund des dreigliedrigen Schulsystems, aber die Verhältnisse haben sich geändert." Er hoffe darauf, dass man künftig Bonndorf schultechnisch nicht nach der Mittleren Reife verlassen muss. Weishaar will helfen, Rahmenbedingungen zu schaffen, die verhindern, dass Gastronomie aus Bonndorf verschwindet. "Bisher sind wir noch gut aufgestellt, aber es haben leider auch schon viele Wirtschaften geschlossen." Er freut sich, dass derzeit wieder mehr Schaufenster durch Geschäfte belegt sind. An Konzepten, dass so bleibt, will er gerne mitarbeiten.