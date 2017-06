Bonndorf Logo für das Breitbandprojekt: Bonndorfer Schüler glänzen mit Ideenreichtum

Die Klassen sechs bis neun der Realschule am Bildungszentrum Bonndorf zeigen ihre Kreativität bei einem Logo für die Breitbandverkabelung. Aus etwa 130 abgegebenen Arbeiten sind die drei besten nun ausgewählt und mit einem Preis ausgezeichnet worden.

Erfolgreich arbeiteten die Klassen sechs bis neun der Realschule am Bildungszentrum Bonndorf an einem Logo für die Breitbandverkabelung. Das neugeschaffene Amt im Rathaus Bonndorf hatte die Schule gebeten, den Auftrag für kreative Ideen zu übernehmen.

Nach Aussage von Fachlehrerin für Kunst und Technik, Ellen Konrath, war der Ideenreichtum der Schüler riesig. Aus etwa 130 abgegebenen Arbeiten sind die drei besten nun ausgewählt und mit einem Preis ausgezeichnet worden. Für ihre tolle Leistung erhielten die 13-jährige Geena Kurz aus der Klasse 7b sowie die 15-jährigen Jens Vetter und Marc Vetter aus der Klasse 9d je eine Saisonkarte für den Besuch des Bonndorfer Schwimmbades. Die Freude und der Stolz über die Auszeichnung war den drei Jugendlichen anzusehen.

Fachlehrerin Konrath erläuterte, dass während des Kunstunterrichts unter anderem Ideen zu den Themen: "Was bedeutet das Internet für die Leute" und "Was ist ein Logo" gesammelt wurden. Es sind Skizzen angefertigt und die Logo-Ideen innerhalb von zwei Schulstunden umgesetzt und zu Papier gebracht worden. Die drei Schüler erklärten übereinstimmend, dass sie selbst täglich das Internet für die verschiedensten Belange nutzen.

Die Mitarbeiterinnen des Breitbandbüros Lisa Maier, Claudia Schneider und Madeleine Probst sowie Petra Kaiser von der Tourist Information und Felix Schüle von der Bonndorfer Netzwerk-Idee (Boni) hatten die Arbeiten bewertet und sich für die Logos von Geena Kurz mit dem Breitbandbüro, für das Internetzeichen von Marc Vetter und den Bonndorfer Löwen am Bildschirm von Jens Vetter entschieden. Auf den Logo-Plakaten ist zu lesen: "Bonndorf auf der Überholspur – Breitband löwenstark". Sie dankten bei der Übergabe der Preise allen Schülern und Lehrerin Konrath für die Teilnahme und die vielen bemerkenswerten Ideen. Die ausgezeichneten Logos sollen jetzt für die Werbung für das Breitbandnetz eingesetzt werden. Zu den Aufgaben des neugeschaffenen Breitbandamtes gehören unter anderem die Trassenplanung von der Oberen Alp nach Wellendingen und Gündelwangen mit dem Ortsnetz Gündelwangen, dem Gewerbegebiet Breitenfeld und einem externen Planer mit dem Backbone-Netz nach Wutach, in die Steinasäge und zum Bonndorfer Ortsteil Ebnet. Außerdem werden Standorte für drei Gebäude, in denen die Technik untergebracht werden soll, gesucht.

Informationen in der Stadthalle

Auf der Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzungen am Montag, 26. Juni, und am Montag, 17. Juli, stehen die Vergaben verschiedener Arbeiten. Am Mittwoch, 28. Juni, gibt es um 20 Uhr im Foyer der Stadthalle Bonndorf eine Bürgerversammlung zum Thema "Breitbandausbau-Glasfaser für "Gündelwangen".

Die Stadtverwaltung lädt dazu alle Hauseigentümer und Einwohner von Gündelwangen ein. Es besteht bereits an diesem Abend die Möglichkeit Verträge abzuschließen.

Falls ein Lageplan des Anwesens vorhanden ist, sollte der zur zur Versammlung mitgebracht werden. Abhängig von der Zahl der Anschlussnehmer wird die Stadt das Ortsnetz zügig ausbauen, heißt es in der Ankündigung der Stadt.