Bonndorf Literarischeszum Frühstück trifft Geschmack

Literarisches Frühstück im Frida-Kessler-Haus stößt auf großes Interesse. 16 Frauen genießen die lockere Atmosphäre, die Frühlingsgedichte sowie leckeren Speisen.

Bonndorf (ts) Unter dem Motto "Und blüht weiß die Kirsche" hatten Mechthilde Frey-Albert und Susanne Eggert erstmals zu einem literarischen Frühstück in das Frida-Kessler-Haus eingeladen. Die Teilnehmerinnen erlebten einen geistreichen, kreativen und unterhaltsamen Morgen. Bei den beiden Initiatorinnen war die Freude über das rege Interesse groß. 16 Frauen jeden Alters kamen aus Bonndorf, den Ortsteilen aber auch aus der weiteren Umgebung. Aus vielen ausgelegten und aufgehängten Frühlingsgedichten konnten die Teilnehmerinnen ihren Lieblingssatz auswählen und ein Gespräch darüber führen, warum sie sich gerade von diesen Worten besonders angesprochen fühlten. Es herrschte eine lockere Stimmung und eine offene Atmosphäre mit vielen tollen Ideen zum Frühjahr aber auch um Neues zu entdecken und neue Leute kennenzulernen. Bei der Begrüßung freuten sich alle über das Gedicht "Lob des Frühlings" von Ludwig Uhland. Der Jahreszeit angepasst sind verschiedene Gänge des Frühlingsfrühstücks gereicht worden. Mit der Frage: "Weißt du, wie der Frühling sich anfühlt, anhört, und ansieht?" wurde der Rausch der Sinne angesprochen und der erste frühlingsfrische Gang mit Obstsalat, Müsli und Wasser mit Zitrone konnte probiert werden. Was gefällt ihnen am Frühling war beim Laparello auf gefalteten Blättern Botschaften zum Frühjahr einzutragen, Frühlingsschätze und Lieblingssätze auszusuchen.

Für den Frühstücks-Hauptgang stand die Farbe Delikat grün auf dem Speiseplan. Dazu gehörten Gurken-Bärlauch-Dip mit Räucherlachs, Kohlrabi, Karottenstifte, Kräuterbutter sowie frühlingsfrische Rhabarber- und Erdbeermarmelade. In zwei Gruppen erinnerten die Frauen an die Montagsmaler. Eine Gruppe nannte Begriffe wie Blütenmeer, Sonnenregen oder Wolkensofa, die von der zweiten Gruppe malerisch umzusetzen war. Die Teilnehmerinnen gingen aus dem Haus und erlebten im Garten hautnah den Frühling. Auch das Dessert war unter dem Motto "Blütenzart" der Jahreszeit angepasst. Zum Probieren gab es Blätterteighippe mit Zitronenquarkcreme, Erdbeersoße und Mandelkrokant. Mit einem gemeinsamen Tanz schloss die Frühlingsveranstaltung und alle waren sich einig, einen unterhaltsamen Vormittag erlebt zu haben.