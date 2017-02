Bonndorf Lisa Fitz kommt nach Bonndorf

Kabarett-Ikone Lisa Fitz gastiert am 10. Februar auf der Folktreff-Bühne. Die Bayerin schlüpft in viele Frauenrollen.

„Lisa Fitz ist die Speerspitze des Frauenkabaretts.“ Das sagt ihre Kollegin Sissi Perlinger, selbst seit Jahrzehnten eine Ikone als Kabarettistin, Schauspielerin, Sängerin. Lisa Fitz bringt noch ein gutes Jahrzehnt mehr an Erfahrung auf die Bühne. Noch keine 20 Jahre alt war sie, als sie erstmals vor der Kamera stand. Den ersten Preis holte Lisa Fitz mit 23 Jahren. Es sollten viele folgen. 1983 war sie die erste Frau in Deutschland, die ein Solokabarett gestartet hat.

Am Freitag, 10. Februar, nun kommt sie zum Folktreff nach Bonndorf mit ihrem Programm: Weltmeisterinnen – Gewonnen wird im Kopf. Die Zuschauer erwartet eine Kombination aus all dem, was die Fitz als Bühnenprofi von der Pieke auf gelernt hat: Als Schauspielerin gibt sie da die Putzfrau Hilde.

Eine Bayerin mit dem Herz am rechten Fleck und einem phlegmatischen Mann daheim. Als Angehörige der Zunft „kleine Leute“, sieht sie sich als ständige Verliererin.

Dann kommt die Journalistin Inge. „Sie analysiert scharf den Spähskandal und die Folgen der Überwachung. Olga, die Agentin klärt über die politische Geostrategie der USA auf und Gerda Wimmer ist CSU-Abgeordnete, Botschafterin Niederbayerns“, erläutert Lisa Fitz selbst, die freilich die Rollen nicht nur spielt, sondern auch geschrieben hat. „Egal ob Domina, Putzfrau, Agentin oder CSU-Abgeordnete, Fitz behält in allen Rollen ihren beißenden Humor“, urteilt die Kritik. „Wo andere sich hinter Kalauern verstecken, macht Lisa Fitz mit herrlichem Mutterwitz sozialkritisch und politisch klar Schiff“, meint ein Kollege.

Erst im vierten Teil des Kabarettabends kommt die Fitz als Fitz auf die Bühne. Zu viel pure Lisa Fitz wollte sie nicht planen. „So ist garantiert, dass sich die Zuschauer nicht langweilen. Und ganz wichtig – ich langweil mich auch nicht und hab so mal Urlaub von mir selbst“, sagt sie augenzwinkernd. Auch für diesen Abend hat Lisa Fitz eine ganze Reihe eigener Lieder komponiert. Es sei ein „Feuerwerk von Kabarett und Comedy“, so ein Journalist (Augsburger Allgemeine) und weiter: „Dass sie ihr Programm auch noch mit einigen ihrer schon legendären Songs würzte, setzte dem Ganzen die Krone auf.“

Was die heute 65-Jährige ihr Leben lang auf die Bühne brachte, tat sie nicht nur mit viel Talent und einem familiären Hintergrund der eine entsprechende Atmosphäre schaffte: Sie entstammt einer Bayerischen Künstlerdynastie, – der Großvater war schon Schriftsteller, Schauspieler und Bühnenautor, die Oma Opernsängerin.

Ihr Vater war unter anderem dafür bekannt, wie er Franz-Josef Strauß imitiert hat. Inzwischen ist auch ihr Sohn Nepo ein gefeierter Kabarettist. Lisa Fitz hat schlicht und ergreifend ihr Handwerk auch gelernt. Nach dem Gymnasium etwa in der Schauspielschule Ruth von Zerboni, oder auch in ihrem Musikstudium, der Ausbildung in Klassischem Ballett und der Konzertgitarre. Die Praxis über bald fünf Jahrzehnte, in zahlreichen Theatern, im Fernsehen, auf praktisch allen namhaften Kleinkunstbühnen des Sprachraumes tut ein Übriges.

Eintrittskarten

Die Kabarettistin Lisa Fitz gastiert mit ihrem neuen Programm "Weltmeisterinnen – Gewonnen wird im Kopf" beim Folktreff in der Stadthalle Bonndorf am Freitag, 10. Februar und 20.30 Uhr, Einlass 19.30 Uhr. Karten in der Touristinfo Bonndorf, Telefonnummer 07703/76 07, Vorbestellung auch per E-Mail (info@folktreff-bonndorf.de). Vorverkauf: 16 Euro, Abendkasse: 19 Euro. Der Kulturbus fährt diese Veranstaltung an. Karten gibt es bei den Touristinfos in Grafenhausen, Löffingen, Schluchsee und im Rathaus Wutöschingen. Zum Kartepreis kommen zwei Euro für Hin- und Rückfahrt hinzu.