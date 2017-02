Bonndorf Ligaverbleib für Bonndorfer Kegler ist greifbar nah

Freude über gute Ergebnisse: Beide Frauenteams gewinnen und haben den Klassenverbleib praktisch sicher. Einzig die Verbandsliga-Männer müssen noch weiter zittern.

Bonndorf – Unerwartet deutlich hat die erste Frauenmannschaft ihr Heimspiel gegen den Tabellendritten KV Liedolsheim gewinnen können. Gegen die Nordbadener setzte man sich mit 6:2 Punkten bei 3343:3305 Kegel durch und hat damit den Klassenerhalt fast schon perfekt gemacht. Nahezu jeder einzelne Satz war in diesem Wettkampf heiß umkämpft. Dass die Bonndorfer Keglerinnen meist das bessere Ende für sich hatten, zeigt deutlich, wie viel sie in der bisherigen Saison dazu gelernt haben. Beste Spielerin war dabei Andrea Cosic, die mit 590 Kegel wieder ein hervorragendes Ergebnis auf die Bahnen legen konnte. Vier Spiele vor Schluss beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge nun sechs Punkte. Allerdings müssen die beiden letztplatzierten Klubs, Mainz und Waldkirch, noch gegen Victoria Bamberg antreten. Da sie dieses Spiel nach Ansicht von Experte nicht gewinnen können, dürften sie als Absteiger bereits feststehen.

Auch die erste Männermannschaft hätte ihre Situation im Verbandsliga-Abstiegskampf gerne verbessert. Gegen den Tabellenletzten KSC Waldkirch reichte es nach hartem Kampf aber nur zu einem 4:4-Unentschieden bei 3291:3269 Kegel. Gleich vier Einzelduelle gingen verloren. Lediglich die zwei Mannschaftspunkte für das bessere Mannschaftsergebnis retteten letztlich das Remis. Dabei wäre aber auch ein Sieg möglich gewesen. Zwei der verlorenen Duelle endeten mit 2:2 Sätzen und gingen nur ganz knapp aufgrund der geringeren Kegelzahl an die Gäste. So hatte Michael Adler mit seinen sehr guten 574 Kegel maßgeblichen Anteil am Punktgewinn, der die Mannschaft weiterhin auf dem drittletzten Tabellenplatz hält.

Das Restprogramm hält für die Bonndorfer Kegler noch einige spannende Partien bereit, aber auch die Konkurrenz hat noch schwere Brocken vor der Brust. Hier dürfte die Entscheidung über den Klassenerhalt vermutlich erst am letzten Spieltag fallen.

Von allen Abstiegssorgen befreit hat sich dagegen die zweite Frauenmannschaft, die gegen Brombach mit 6:2 Punkten erfolgreich war. Die Gesamtkegelzahl von 3133:2967 macht deutlich, dass dieses Spiel trotz gleicher Punkteausbeute, klarer verlief als das Spiel der ersten Mannschaft. Beste Spielerin war dabei Birgit Eder mit 548 Kegel. Der Vorsprung auf den Abstiegsrang beträgt nun sechs Punkte. Auch wenn rechnerisch die Klasse noch nicht ganz gesichert ist, kann praktisch nichts mehr anbrennen.

Die zweite Männermannschaft orientiert sich schon länger an den oberen statt an den unteren Tabellenplätzen. Auch gegen die vierte Mannschaft der SKG Singen gab man sich keine Blöße und setzte sich mit 5:3 Punkten durch. Ein überragendes Spiel zeigte dabei der erst 15jährige Fabian Tröndle. Mit 552 Kegel gelang ihm nicht nur das beste Ergebnis seiner Mannschaft, sondern gleichzeitig auch eine neue persönliche Bestleistung. In der Tabelle liegt man damit weiterhin auf dem vierten Platz.