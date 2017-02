Bonndorf Lesung mit Genuss: Beifall für die Heimat

Kulinarische Mundartlesung im Bonndorfer Germania kommt bei den 75 Gästen glänzend an. Ulrike Derndinger stellt ihr neues Buch vor.

Bonndorf – Liebevoll beschrieben sind die Landmenschen im alemannischen Sprachraum durch Ulrike Derndinger in ihrem Mundartbüchlein „Weckli, Deckli, Schleckli“. Eingeladen zur Lesung daraus waren sie und ihr Mann und Mundartsänger, Heinz Siebold, von der losen Bürger-Gruppierung „Mir vo do“ und „d’Germane“, wie sich die Wirtsleute der Germania selbst bezeichnen.

Dass auch Alemannisch nicht gleich Alemannisch ist, wussten die Menschen hier oben auf dem Berg sehr wohl. Deshalb waren die Tische dekoriert mit Lichtsäulen, die Übersetzungen boten: Was hier etwa saumäßig heißt, ist dort viehmäßig und wer hier näckdig ist, nennt es dort blutt. Die rund 75 Gäste indes brauchten diese Übersetzungen nicht. Denn sie waren allesamt „vo do“, was hör- und sichtbar genossen wurde. Umso feinsinniger war das Bild, das Ulrike Derndinger vom alemannischen Leben in der Jetztzeit zeichnete. Selbst von einem Bauernhof stammend, war klar, was Arbeit ist und was eben nicht: „Dass ich gern Ufsätz gschriiwe hab, und dass mer dodemit sogar Geld verdiene kann, des het sich d'Muetter erscht nooch minnem zigschte Zitungsartikel vorstelle kinne.“ Die „Linden“ und „Kronen“, wie Dorfwirtschaften heißen, sind heute besetzt mit Italienern und Chinesen, was dörfliches Leben neu sortiert. Dort gibt es verzweifelte Deutsch-Russen, die „in de Schuel Ditsch glehrt“ haben, um dann mit dem Alemannischen konfrontiert zu werden, wie „de Wladimir“. Als KfZ-Mechaniker sucht er verständnislos nach den „Kärre“, bis ihm klar wird, dass es sich dabei um Autos handelt. Geflüchtete „Mohammedaner“ gehören zum Dorfbild, von denen „jedi Gmein einer nemme muess“. Herrlich ist auch die Frisörin, eine Alemannen-Kanadierin, die schon wegen ihres Kauderwelschs einen Besuch wert ist.

Als deutliches alemannisches Understatement stellten sich die „kleinen badischen Leckerle“ heraus, die Koch Willi Sibold gezaubert hatte: Es war ein ausgewachsenes Menü vom „Grüassle aus der Küch“ über die „Erdepfelsupp mit Kracherle“, zum „G’fillde Fleischveegele" (Roulädle).

„Das Alemannische ist ursprünglicher und emotionaler als Hochdeutsch“, meinte Heinz Siebold in einer der Kulturpausen, in denen geschlemmt wurde. Ganz klar abgrenzen wollten sich die Eheleute jedoch gegen jegliche Form von Volkstümelei. „Wir singen auch kein Badener-Lied und machen keine Schwabenwitze“, sagte Siebold. So war in einem der vielen Liedtexte, die Siebold von seinem Freund und Liedermacher Jeannot Weißenberger mitgebracht hatte, die Rede von all den Dingen, die auf Märkten zu entdecken seien: Etwa schöne Frauen, die allerdings nur ein Auge auf überbordende Obstauslagen und nicht auf die feilbietenden Männer hatten.

Die Personen

Ulrike Derndinger, 39, Redakteurin, ist mehrfache Preisträgerin von Mundartwettbewerben. Ihr jüngstes Mundartbuch heißt "Weckli, Deckli, Schleckli" Sie lebt in Lahr (mundartlich Lohr). Aufgewachsen ist sie auf einem Bauernhof in Kürzell.

Heinz Siebold, 66, Journalist, ergänzte ihre Lesung vor allem mit Liedern von Jeannot Weißenberger, der das vorgestellte Buch auch illustriert hat. (gud)