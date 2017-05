Kultur Lesung in Schloss Bonndorf: Den Worten von Christoph Ransmayr kann sich keiner entziehen

Der vielfach ausgezeichnete österreichische Schriftsteller Christoph Ransmayr zog seine Zuhörer bei der Lesung in Schloss Bonndorf in seinen Bann. Warum die Lesung aus seinem neuen Roman "Cox oder der Lauf der Zeit" zu einem ganz besonderen Erlebnis wurde, erfahren Sie hier.

Im Festsaal von Schloss Bonndorf las der vielfach ausgezeichnete österreichische Schriftsteller Christoph Ransmayr (63) Passagen aus seinem neuesten Roman „Cox oder der Lauf der Zeit“. Und Jürgen Glocker, Kulturamtsleiter des Landkreises, machte die rund 100 Besucher bei der Begrüßung neugierig: „Ransmayr geht erzählerisch an Grenzen, wenn nicht gar darüber hinaus.“

Doch zunächst einmal erklärte der Autor, wie es zur Entstehung seines Romans gekommen war, „denn die Wege bis zu einer Figur, über die ich schreiben will, sind lang“. Er sei auf einem Rückflug von Tibet unfreiwillig fünf Tage in Peking stecken geblieben. Ein chinesischer Freund habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass dort gerade in der Verbotenen Stadt ein Pavillon eröffnet habe, der die unglaublich reichhaltige Uhrensammlung das letzten chinesischen Kaisers Qianlóng zeige. Schon der Weg dorthin habe ihn überwältigt, etwa ein üppiger Wandteppich mit vielen Details, aber auch „diese unglaublichen Maschinen und Uhren, darunter eine ganz Besondere mit der Gravur „Made by James Cox“. Der war im 18. Jahrhundert der berühmteste Uhrwerkbauer Englands. Und – so Ransmayr – „Cox und der Kaiser sind sich nie begegnet. Ich hole das in meinem Roman nach, verwandele die Vergangenheit in unsere neue Zeit und spanne einen Bogen zwischen Fiktion und Historie“.

Seine Lesung wurde zu einem ganz besonderen Erlebnis: Er blickt oft auf, spricht teils frei, macht Pausen und genießt offensichtlich seine eigene Sprache. Er raunt, flüstert oder erregt sich und zeigt seine ganze Meisterschaft als Sprachvirtuose. Man erfährt von der Ankunft von Cox und seinen drei englischen Begleitern, die vom chinesischen Kaiser eingeladen wurden. Von diesem Kaiser, der immer unsichtbar bleibt und doch allgegenwärtig, von aller Pracht um ihn herum, aber auch von seiner Grausamkeit. Von seinen maßlosen Wünschen nach einer „Uhr für die Ewigkeit“. Und man erfährt von Cox’ Trauer, weil seine kleine Tochter Abigail gestorben ist, von seiner Frau Faye, die beim Tod des Kindes verstummt ist und der er hörig ist. Aber auch von seiner geheimnisvollen Begegnung mit der Kindfrau An, einer Konkubine des Kaisers. Und vieles mehr.

Ransmayr malt mit Worten eine märchenhafte, fremdartige Welt. Und wohl keiner der Zuhörer konnte sich dieser Suggestionskraft des Wortes entziehen. Viele kauften die ausliegenden Bücher und ließen sie vom Autor signieren. (til)

Christoph Ransmayr, „Cox oder der Lauf der Zeit“, Fischer-Verlag, 302 Seiten, 22 Euro.