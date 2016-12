Bonndorf Lesestoff von Schülern für Senioren

Realschüler bringen Schülerzeitung Laurenzi ins St. Laurentius. Auf 68 Seiten sind Zeichnungen, interessante Bastelanleitungen, Gedichte, Geschichten und Interviews zu sehen und zu lesen. Blechbläser treten als kleine Weihnachtsüberraschung auf.

Schüler der Realschulklassen 7b, c und d erfreuten die Senioren der Tagespflege im Altenheim St. Laurentius mit der neuesten Ausgabe des "Laurenzi". Auf 68 Seiten sind Zeichnungen, interessante Bastelanleitungen, Gedichte, Geschichten und Interviews zu sehen und zu lesen. Spannende Rätsel und verschiedene Quizaufgaben dienen der Unterhaltung.

Für die Übergabe hatten sich die Schüler mit ihren Lehrerinnen Cornelia Bleyer, Carolin Gleichauf und Jasmin Schwarz noch eine zusätzliche Weihnachtsüberraschung ausgedacht. Die drei Blechbläser Oliver Jehle, Robin Steinmann und Benedikt Stritt spielten Weihnachtslieder und alle waren eingeladen, mitzusingen. Dazwischen trugen die Schüler Gedichte und Geschichten vor.

Die Schulzeitung wurde im Jahr 2000 erstmals gedruckt und ist im Rahmen des Schulfachs "Wirtschaft, Soziales, Recht" entstanden. Außer den Heimbewohnern freuen sich auch die Mieter der betreuten Wohnanlagen Anna, Joachim, Martin und Michael über die vielseitige Lektüre. Die jungen Redakteure haben tatkräftig Gedichte und Geschichten gesammelt und gedruckt. Der neue "Laurenzi" hat eine Auflage von 150 Stück.

Zu lesen sind nette Geschichten zur Weihnachtszeit wie "Das perfekte Geschenk", "Ein Besuch beim Weihnachtsmann", "Der Wunschzettel", "Die kleine Schneeflocke" und "Der rote Mantel". Die Erzählungen sind mit lustigen Zeichnungen aufgelockert. Bei einem Weihnachtsrätsel sind sechs Fragen zu beantworten.

Ihr Wissen können die Senioren bei einem weiteren Rätsel testen, in dem unter anderem gefragt wird "Wie heißt die Hauptstadt von Österreich?" oder "In welchem Jahr wurde der Euro eingeführt?". Ein Quiz dreht sich um die Advents- und Weihnachtszeit. Gefragt wird, an welchem Tag wird der Geburtstag von Jesus gefeiert und in welchem Evangelium steht die Weihnachtsgeschichte? Mit Allgemeinwissen sind verschiedene Rätsel unterhaltsam zu lösen.

In einem Interview von den Mädchen der R7d werden Fragen wie "Was isst du am liebsten an Weihnachten?" gestellt und mit Eltern und Klassenkameraden über Heilig Abend gesprochen. Es gibt Rezepte für Weihnachtsplätzchen und eine Anleitung zum Bau eines Mini-Weihnachtsbaumes. Noten und Texte zu den bekannten Liedern "Stille Nacht, heilige Nacht", "O Tannenbaum" und "Macht hoch die Tür" vervollständigen die Weihnachtsausgabe.