Bonndorf Leise rieselt der Schnee am Fasnachtsdienstag

Die Narren hatten viele verschiedene Wetterbedingungen an der diesjährigen Fasnacht. Nun kommt auch noch Schnee dazu.

Weiße Überraschung: Die Narren erlebten in der diesjährigen fünften Jahreszeit mehrere unterschiedliche Jahreszeiten, den Narrensprung bereits bei strahlendem Sonnenschein, aber stürmisch bis zum Fasnetmendig, an dem der Frühling ausgebrochen war bei strahlendem Sonnenschein und milden Temperaturen über zwölf Grad und zum Fasnachtsausklang einen erneuten Wintereinbruch, der an altbekannte Liedtexte angeglichen schien: „Leise rieselt der Schnee, still und starr liegt der See“ (Gündelwanger Löschweiher).