Bonndorf Leben im Alter: Rolf Maier führt mit 70 Jahren zwei Vereine und eine Firma

Leben im Alter: Viele Menschen arbeiten im Ruhestand gerne weiter, sind aktiv, etwa in Vereinen. Rolf Maier hat nicht nur noch seine Zimmerei, sondern ist Vorsitzender von zwei Vereinen – dem TuS Förderverein und den Kleintierzüchtern.

Bonndorf – Rolf Maier ist 70 Jahre alt und nach wie vor weit weg von einem Ruhestand, wie ihn viele Jüngere lang ersehnen und schließlich ausgiebig genießen. "Ich bin wahrscheinlich einer der letzten, die mit 70 noch voll dabei sind", sagt er über sein Vereinsengagement beim TuS, dem örtlichen Sportverein, mit 1500 Mitgliedern der größte in der Löwenstadt.

Der agile Senior hat als Vorsitzender des Fördervereins die ganz große Werbetrommel gerührt und rund 160 000 Euro zusammenbekommen. "Das war gigantisch", sagt der TuS-Vorsitzende Norbert Plum. "Anfangs hätte ich das nicht für möglich gehalten", gibt dieser zu. Gefeiert wird der Erfolg, nachdem im vergangenen Herbst der Kunstrasenplatz mit Leitathletik- und Beachballanlage fertig geworden ist, am Wochenende Mitte Juli mit einem großen Programm.

Zu Maiers 70. Geburtstag sind die Vereinskameraden alle aufmarschiert. Und zwar von verschiedenen Vereinen, eben entsprechend seiner Aktivitäten: Rolf Maier ist nicht nur Vorsitzender des TuS-Fördervereins, sondern auch der erste Kleintierzüchter am Ort, natürlich ist er in der Altersmannschaft der Freiwilligen Feuerwehr. Beste Kontakte hat er zu jeglichem Narren, schließlich war er 29 Jahre lang in deren Rat aktiv. 20 Jahre war er, selbstredend, Gemeinderat, damals bei der FDP. Und ganz nebenbei hat er eine Zimmerei und somit Verantwortung für zehn Angestellte. Zwar hat er die einschlägigen Arbeiten vor Ort eingestellt, arbeitet mit seinen Leuten aber nach wie vor für einen Fertighaushersteller. "Die Nachfolge für so einen Betrieb ist schwer zu regeln und ich habe einige Leute, die schon seit 30 Jahren bei mir schaffen, da kann man nicht einfach aufhören", sagt Rolf Maier.

So hat denn auch an diesem Morgen sein Arbeitstag um 5.30 Uhr in der Frühe begonnen. "Um die Zeit muss ich da sein, die Leute gehen dann auf Montage und ich mache hinterher die Büroarbeiten."

Den zufällig vorbei gekommenen 70 Gästen an seinem 70. Geburtstag folgten am Tag danach, also am Mittwoch vor Fronleichnam weitere 90 geladene. "Ich habe alle Cousinen und Cousins eingeladen, sonst sieht man sich nur bei Beerdigungen und das war doch ein viel erfreulicherer Anlass." Die positive Sicht auf die Dinge hat sich dieser Mann vor allen Dingen selbst erarbeitet. Auf der großen Terrasse des Vereinsheims sitzend drängt sich die Frage auf, von wem wohl das sich darüber spannende, mächtige Gebälk stammt: Natürlich aus seiner Firma mit Gedenktafel am First. "Da drüben habe ich auch schon mitgebaut", sagt er und weist in die Ecke des nagelneuen Platzes, auf das erste kleine Vereinsheim, entstanden in den 60er Jahren.

"Mein Sohn hat mich an meinem Geburtstag gefragt, wie ich das alles geschafft habe: Das ging nur, weil es von meiner Frau und der Familie mitgetragen wurde", sei seine Antwort gewesen und die Dankbarkeit dafür steht ihm ins Gesicht geschrieben. Stolz ist er auf Tochter Carola, die nun schon etliche Jahre die Turner-Riege im TuS anführt und auf Enkelin Anna, die in ähnliche Fußstapfen tritt. "Mein Vater war ja auch Turner."

Der Sohn, schon lange beim Fernsehen aktiv, sei eigentlich kein Fußballer gewesen, sondern ein Pfadfinder. Und dieser habe zu Papas 70. schließlich auch bekannt, dennoch alle Stadien im Schwarzwald zu kennen. Auch heute noch kann Rolf Maier kaum ein Spiel von seinem TuS auslassen. "Ich bin bei 90 Prozent der Spiele dabei, daheim und auswärts." So auch an diesem Wochenende, beim Heim- und Relegationsspiel der zweiten Mannschaft. Es geht schließlich um den Aufstieg, da könne er nicht fehlen.

Ein bisschen etwas für die eigene Fitness würde er schon tun, meint er. Zwei Mal pro Woche trifft er sich mit alten Weggefährten im Fitnessstudio. "Das tut mir gut", meint er. Ganz nebenbei fällt ihm ein, dass er ja auch einmal wöchentlich bei den Keglern sei. "Gassenhauer" nennt sich seine Truppe. Sie seien einmal 14 Leute gewesen, in der Zeit hätte man das auch einmal ausfallen lassen können. Nachdem das aber nun nur noch sechs Mitspieler sind, sei dabei sein Ehrensache.

Dann sind da noch die Kleintierzüchter. "Als ich den TuS-Vorsitz abgegeben habe, sind die auf mich zugegangen", meint er. So kommt es, dass er seit einem guten Dutzend Jahren neben der täglichen Arbeit für seine 50 "Tierle, klein, silber, schwarz", wie er sich ausdrückt, auch noch die Vereinsarbeit dazu hat. Vier bis fünf Kleintierschauen besuchten die Kleintierzüchter jährlich und sie organisieren die eine große Kleintierschau in der Stadthalle. "Mit der Organisation sind wir schon eine Woche beschäftigt. Das ist ja ein großer Aufbau und wir sind wenige", sagt er. Schwierig sei es eh, junge Leute als Nachfolger zu bekommen. Also macht Rolf Maier den Job weiterhin.

Ja, ein bisschen private Freizeit gäbe es schon: "Ich gehe mit meiner Frau seit zwei Jahren E-Bikefahren." So hätten sie den Südschwarzwaldradweg bis nach Bad Säckingen abgefahren oder würden auch einmal über Stühlingen nach Waldshut radeln. Die Zeiten halten sich allerdings in Grenzen: "Den Ruhestand kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Aber irgendwann muss ich ja mal, vielleicht zwei Rentner-Tage pro Woche", sagt Rolf Maier.

Zur Person

