Let´s Fetz Kids und Teens mit Chor der AGs begeistern Publikum mit der Aufführung eines Musicals im Paulinerheim.

Wer kennt ihn nicht, den allerersten Roman, die allererste Lausbubengeschichte der Weltliteratur, die je auf einer Schreibmaschine geschrieben wurde: Tom Sawyer von Mark Twain? Mit viel Liebe und Herzblut inszenierte Sabine Zausig gemeinsam mit Adda Wientzek dieses stimmungsvolle Musical, das Wolfgang Frick bereits im Jahre 1981 schrieb und das bisher ungezählte Aufführungen erlebte. Auch die Kinder und Jugendlichen der Let´s Fetz Kids und der Let´s Fetz Teens inszenierten mit Begeisterung die Geschichten aus Mark Twains Roman und manche Jugenderinnerung wurde durch das Geschehen auf der Bühne wieder liebevoll geweckt.

Unvergesslich die Szenen, wo Tom Sawyer einen endlos langen Gartenzaun streichen sollte und er es mit List und Tücke schafft, dass alle seine Freunde und Bekannten ihm diese lästige Arbeit quasi aus den Händen rissen, oder der schreckliche Mord an Dr. Robinson, der dem armen Muff Potter in die Schuhe geschoben werden sollte. Aber auch die geheimnisvolle Schatzsuche und wie Indianer Joe listig von Tom und Huckleberry Finn ausgetrickst wurde und wie sie in der legendären Tropfsteinhöhle fast verhungert wären, all das weckte wunderbare Erinnerungen an eine Zeit, als man heimlich unter der Bettdecke genau diese Abenteuer im Lichte einer Taschenlampe selber mit pochendem Herzen zum ersten Mal miterlebte.

Den Verantwortlichen des allezeit äußerst rührigen Let's Fetz Chores, der als Dachorganisation diese und ähnliche Veranstaltungen erst möglich macht, kann für sein verantwortungsvolles Engagement im Dienste der Jugendförderung nicht genug gedankt werden. Hier wird den Kindern und Jugendlichen immer wieder gezeigt, wie viel Freude es bereitet, selbst kreativ zu werden und mit dieser Kreativität hunderte Menschen in einem vollbesetzten Saal zu begeistern.

Über 40 Mitwirkende trugen dazu bei, dass Tom Sawyer wieder einmal Gelegenheit bekam, den Erwachsenen zu zeigen, dass veraltete Erziehungsprinzipien für die heutige Jugend genauso ätzend sind wie damals und dass ein freies und ungezwungenes Leben, sowie der Ausbruch aus familiären Zwängen, auch heute noch Inbegriff nie ausgelebter Sehnsüchte ist. Denen kann man immer wieder in solch wunderbaren Aufführungen, wie vergangenen Sonntag im Paulinerheim in Bonndorf, begegnen.

Mit Markus Florian am Klavier, Adda Wientzek als guter Fee, Sabine Zausig als nimmermüde Dirigentin, vielen engagierten Elten und einem "Flohhaufen" begeisterungsfähiger Kinder und Jugendlichen und einer professionellen Ton und Lichttechnik in einem geeigneten Raum, erlebte der 2. April somit einen lange in Erinnerung bleibenden Eindruck voller liebevoller Sequenzen der eigenen Kindheit.