Bonndorf Lastwagen-Fahrer bei Verkehrsunfall im Steinatal schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Steinatal erlitt am Montagmorgen ein 51 Jahre alter Lastwagen-Fahrer schwere Verletzungen. Zeitweise war die Straße gesperrt.

Bei einem Verkehrsunfall erlitt am Montagmorgen ein 51 Jahre alter Lastwagenfahrer schwere Verletzungen. Wie die Polizei berichgtet, war mit seinem Fahrzeug kurz vor 8 Uhr auf der L 157 im Steinatal in Richtung Untermettingen unterwegs. Auf Höhe Steinabad kam der Lkw zunächst nach rechts von der Straße ab, fuhr einen Holzmast mit der Telefonleitung um und schleuderte zurück über die Straße.



Der schwere Lastwagen drückte die Leitplanke weg und rutscht die Böschung in Richtung Steina hinunter. Er blieb dort in Schräglage stehen und soll am Dienstag, 7. März, mithilfe eines Autokrans geborgen werden, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Während der Bergung wird die L 157 voll gesperrt, der Verkehr wird für die Dauer der Bergung örtlich umgeleitet.